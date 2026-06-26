Cel mai urmărit TikToker din lume a intrat în topul Forbes 2026 cei mai influenți creatori. Acum șase ani, era muncitor într-o fabrică

Khaby Lame, cel mai urmărit TikToker din lume. Sursa foto: Hepta

Cel mai recent clasament Forbes al celor mai influenți 50 de creatori de conținut din lume îl readuce în prim-plan pe africanul Khaby Lame, după tranzacția bursieră recentă, de 975 de milioane de dolari, care a implicat compania sa.

Lame, în vârstă de 26 de ani, născut la Dakar, în Senegal, care și-a construit cariera în Italia, ocupă locul 15 în clasamentul Forbes Top Creators 2026, potrivit Business Insider Africa.

Forbes estimează că veniturile sale din activitatea de creator de conținut se ridicau la 9,9 milioane de dolari la data de 23 iunie 2026. Acesta are un total de 252,1 milioane de urmăritori pe toate platformele și o rată medie de interacțiune de 4,72%.

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Clasarea îl plasează pe Lame printre cei mai de succes creatori digitali din punct de vedere comercial și consolidează poziția Africii ca loc de origine al unuia dintre cele mai puternice branduri personale din social media, chiar dacă, la nivel internațional, este adesea identificat drept influencer italian.

El rămâne cel mai urmărit creator de pe TikTok, înaintea americancei Charli D’Amelio, care are aproximativ 158 de milioane de urmăritori, și a lui MrBeast, cu aproximativ 128,8 milioane.

Lame și-a construit audiența globală prin videoclipuri de comedie fără dialog, în care parodiază tendințele virale complicate. Acest format i-a permis să depășească barierele lingvistice și să încheie parteneriate importante cu branduri precum Hugo Boss, Binance și studiouri de la Hollywood.

A fost muncitor într-o fabrică, iar în pandemie a fost concediat

Povestea lui Khaby Lame este una dintre cele mai spectaculoase ascensiuni din lumea creatorilor de conținut. În doar aproximativ doi ani, el a trecut de la statutul de muncitor într-o fabrică la cel de cel mai urmărit utilizator de pe TikTok și multimilionar.

Numele său complet este Khabane Serigne Lame, iar acesta s-a născut pe 9 martie 2000, în Dakar, Senegal. La vârsta de doar un an, familia sa s-a mutat în Italia și s-a stabilit în Chivasso, lângă Torino, unde Khaby a crescut într-un cartier de locuințe sociale.

Înainte de a deveni celebru, Khaby lucra ca operator al unei mașini CNC, într-o fabrică din apropierea orașului Torino. Avea un salariu obișnuit și o viață fără nimic ieșit din comun. Totul s-a schimbat în martie 2020, când pandemia de COVID-19 a afectat activitatea fabricii, iar acesta a fost concediat. Rămas fără loc de muncă, s-a mutat înapoi la părinți și, pentru a-și ocupa timpul, și-a deschis un cont pe TikTok, unde a început să posteze videoclipuri.

La început publica dansuri și scurte momente comice, însă succesul a venit în momentul în care a început să ironizeze videoclipurile cu așa-numitele „life hacks”, care prezentau soluții inutile sau exagerat de complicate pentru probleme simple.

Formula sa era extrem de simplă: urmărea un videoclip în care cineva complica inutil o sarcină banală, apoi demonstra cât de ușor poate fi rezolvată aceeași situație, fără să rostească vreun cuvânt. La final, încheia fiecare clip cu celebra expresie a feței și gestul cu palmele deschise, care au devenit rapid marca sa înregistrată. Tocmai lipsa dialogului a făcut ca videoclipurile sale să poată fi înțelese de oameni din întreaga lume, fără să fie nevoie de traduceri.

Popularitatea lui Khaby a explodat în doar câteva luni, videoclipurile sale adunând sute de milioane de vizualizări. În 2021 a devenit cel mai urmărit creator italian de pe TikTok, iar în iunie 2022 a depășit-o pe Charli D'Amelio, devenind cel mai urmărit utilizator al platformei la nivel mondial, poziție pe care o păstrează și în prezent.

De la comedie virală la un business construit în jurul brandului

Clasamentul Forbes vine la câteva luni după ce afacerea lui Lame a intrat într-o nouă etapă, în urma unei tranzacții intens mediatizate cu compania Rich Sparkle Holdings, cu sediul în Hong Kong.

În ianuarie, Rich Sparkle a convenit să achiziționeze Step Distinctive Limited, compania asociată brandului și drepturilor comerciale ale lui Lame, într-o tranzacție evaluată la 975 de milioane de dolari.

Conform acordului, Lame urma să primească 75 de milioane de acțiuni ordinare, devenind astfel acționarul majoritar al companiei rezultate în urma tranzacției.

În schimb, Rich Sparkle a obținut drepturile globale exclusive asupra brandului său, precum și asupra activităților de comerț electronic și merchandising, pentru o perioadă de trei ani.

Este important de precizat că Khaby nu a încasat 975 de milioane de dolari în numerar. Valoarea reprezintă evaluarea tranzacției și a acțiunilor primite, a căror valoare poate fluctua puternic în funcție de bursă.

I-au cumpărat fața și vocea ca să îi facă un „geamăn digital”

Acordul include, de asemenea, drepturile asupra elementelor de identificare precum „Face ID”, „Voice ID” și gesturile sale caracteristice, pe care Rich Sparkle intenționează să le utilizeze pentru dezvoltarea unei versiuni digitale bazate pe inteligență artificială („AI digital twin”), destinată creării de conținut localizat și sesiunilor de live shopping.

Statutul final al tranzacției rămâne însă neclar. Business Insider a relatat că anumite etape ale acordului erau încă supuse aprobărilor și finalizării.

Potrivit publicației, acțiunile Rich Sparkle au urcat până la 150 de dolari după anunțul tranzacției, ceea ce a ridicat valoarea de piață a companiei la aproximativ 1,8 miliarde de dolari. Ulterior însă, prețul acțiunilor a scăzut la 8,52 dolari, reducând capitalizarea bursieră la aproximativ 124 de milioane de dolari.

Chiar și așa, tranzacția reflectă o schimbare mai amplă în economia creatorilor de conținut, unde influența din social media este transformată în proprietate intelectuală, participații în companii și expunere pe piețele bursiere, dincolo de veniturile obținute din publicitate.