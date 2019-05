Cele mai frecvente simptome care anunță cancerul la colon

foto: Pixabay.com

Operatia laparoscopica a devenit tot mai utilizata in cazul cancerul la colon si rect. Descopera care sunt simptomele ingrijoratoare, cu ce analize il depistezi si cum se trateaza!

Potrivit specialistilor de la Anadolu Medical Center din Istanbul, cancerul colorectal este o boala maligna, insa dintre toate tipurile de cancer digestiv duce cel mai des la deces. Astfel ca, specialistii sustin ca acest tip de cancer la colon si rect se numara printre principalele trei cauze de deces in randul femeilor si barbatilor din lumea occidentala, scrie Eva.ro.

Din ce cauze apare cancerul colorectal?

Sunt putine cazurile in care cancerul colorectal are la baza mostenirea genetica. Majoritatea persoanelor afectate dezvolta cancerul colorectal din cauza altor factori de risc, insa nici acestia nu sunt stabiliti in totalitate. Cu toate acestea, exista anumite simptome pe care nu este bine sa le ignori si sa recurgi la un consult medical. Iata care sunt cele mai frecvente simptome care anunta o problema la nivelul intestinului gros:

1. Scaderea in greutate

2. Durerile abdominale

3. Anemia

4. Scaune amestecate cu sange

5. Scaune de culoare neagra

6. Greturi

7. Constipatie alternata cu diaree.

Ce analize depisteaza cancerul colorectal?

1. Testul pentru depistarea urmelor de sange in materiile fecale (FOTB)

2. Sigmoidoscopia flexibila

3. Colonoscopia.