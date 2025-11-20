Cele mai grave greșeli pe care le fac șoferii când folosesc remorca

O remorcă trasă de o maşina. foto: depositphotos

Remorcarea este o necesitate pentru mii de șoferi, fie că este vorba de transportul unei rulote în vacanță, al unui utilaj sau al unor materiale de construcții. Deși pare un proces simplu, atașarea și utilizarea unei remorci sau a unei platforme aduce cu sine o serie de responsabilități legale și tehnice pe care mulți le ignoră. Micile erori de montaj sau de cuplare pot avea consecințe dezastruoase în trafic, punând în pericol atât șoferul, cât și pe ceilalți participanți.

Legislația rutieră este strictă în privința maselor maxime autorizate și a semnalizării. Înainte de a pleca la drum, șoferii trebuie să se asigure că echipamentul de remorcare este omologat și funcționează impecabil, deoarece riscurile sunt mult mai mari atunci când vehiculul rulează cu o sarcină suplimentară.

Tensiunea din cârlig: Cum alegi echipamentul corect

Prima greșeală majoră este subdimensionarea echipamentului. Un cârlig de remorcare trebuie să fie perfect compatibil cu modelul mașinii și să fie dimensionat pentru a suporta greutatea maximă a remorcii încărcate. Pe lângă cârlig, siguranța depinde de calitatea și starea celorlalte accesorii remorca . De la cuple de siguranță, până la cablurile de frânare de urgență și sisteme anti-balans, fiecare componentă are un rol crucial în prevenirea accidentelor.

Un alt aspect tehnic adesea ignorat este distribuția greutății în remorcă. O încărcătură neechilibrată corect (prea multă greutate pe spate sau pe față) poate duce la balansul periculos al ansamblului, fenomen numit "șerpuire" sau "tangaj", care este aproape imposibil de controlat la viteze mari.

Semnalizarea, o problemă de compatibilitate electrică

Poate cea mai frecventă problemă care duce la accidente este semnalizarea defectuoasă a remorcii. Conform legii, luminile de frână, poziție și semnalizare ale remorcii trebuie să funcționeze perfect, fiind sincronizate cu cele ale vehiculului tractor. Însă, mașinile moderne, dotate cu sisteme electronice complexe (CAN Bus), nu pot fi conectate direct la instalația electrică a remorcii fără un sistem de protecție.

Conectarea directă poate duce la erori în bordul mașinii, la arderea siguranțelor sau, mai rău, la funcționarea intermitentă a luminilor remorcii. Soluția profesională o reprezintă modulele electronice dedicate, care preiau semnalul din mașină și îl transmit separat către remorcă. De exemplu, un modul priza remorca 7 pini asigură nu doar compatibilitatea, ci și protecția sistemului electric al mașinii împotriva scurtcircuitelor. Această investiție în siguranță este obligatorie pentru a evita nu doar amenzile, ci și situațiile periculoase, în care ceilalți șoferi nu pot anticipa corect manevrele.

În concluzie, remorcarea nu este un hobby, ci o operațiune care necesită o verificare riguroasă a echipamentului înainte de fiecare plecare. Siguranța ta și a celorlalți participanți la trafic depinde de calitatea accesoriilor folosite și de respectarea normelor de montaj electric.

Sursa foto: depositphotos