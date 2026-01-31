Cele patru căutări pe Google care te pot lăsa fără bani și date personale

Un singur click poate duce la infectarea dispozitivului cu programe malițioase. Sursă foto: Getty Images

Experții în securitate cibernetică trag un semnal de alarmă asupra faptului că, deși unele căutări par aparent banale, pe Google acestea pot deveni o poartă deschisă pentru hackeri. Infractorii online folosesc tot mai des o metodă numită „SEO poisoning” (otrăvirea rezultatelor de căutare), prin care manipulează pozițiile din Google pentru a direcționa utilizatorii către site-uri periculoase, scrie Blic.

Aceste pagini sunt atent construite să pară legitime și sigure, însă un singur click poate duce la infectarea dispozitivului cu programe malițioase. Consecințele pot fi grave: furt de date personale, golirea conturilor bancare, instalarea de viruși sau blocarea fișierelor în schimbul unei răscumpărări.

Un exemplu tot mai frecvent este Google Authenticator, o aplicație esențială pentru autentificarea în doi pași și protejarea conturilor online. Tocmai popularitatea ei a transformat-o într-o țintă pentru infractorii cibernetici. Aceștia cumpără reclame care apar în primele rezultate din Google și care trimit către site-uri false, copiate aproape perfect după cele oficiale. În locul aplicației reale, utilizatorii descarcă un malware care le compromite complet securitatea.

Specialiștii spun însă că nu doar această aplicație este periculoasă ca termen de căutare.

„Număr serviciu clienți”

Mulți utilizatori caută rapid pe Google un număr de telefon pentru suport tehnic. Hackerii profită de acest obicei și promovează reclame cu numere false. Odată ce sună, victimele sunt convinse să ofere date personale sau informații bancare. Recomandarea este clară: verificați întotdeauna datele de contact direct pe site-ul oficial al companiei.

„Credite rapide” sau „scheme rapide de câștig”

Persoanele aflate în dificultăți financiare sunt adesea ținte ideale. Promisiunile de împrumuturi fără verificări sau bani câștigați rapid ascund, de cele mai multe ori, tentative de fraudă. Utilizatorii sunt direcționați către site-uri controlate de hackeri sau convinși să instaleze un malware, creat special pentru furtul de date.

„Google Authenticator”

Deși este o aplicație de securitate, căutarea ei pe Google poate fi riscantă. Reclamele plasate de infractori duc către versiuni false, care instalează programe malițioase. Specialiștii recomandă descărcarea aplicației exclusiv din Google Play sau Apple App Store.