Cercetătorii chinezi au creat prima "albină cyborg" cu cel mai ușor controler cerebral din lume

Cercetătorii chinezi au creat prima "albină cyborg" cu cel mai uşor controler cerebral din lume. Albinele lucrătoare transportă saci de nectar care ajung să cântărească până la 80% din masa lor corporală. În zbor, își pliază picioarele din spate asemenea unui tren de aterizare, pentru a reduce rezistența aerului şi pot parcurge până la 5 kilometri fără oprire, un exemplu clar al modului în care natura depășește performanțele tehnologiei umane. La Institutul de Tehnologie din Beijing, echipa condusă de profesorul Zhao Jieliang a creat cel mai ușor controler cerebral pentru insecte realizat vreodată, care cântărește doar 74 de miligrame, fiind chiar mai ușor decât un sac de nectar, scrie publicaţia myNews.

Pus pe spatele unei albine, dispozitivul pătrunde în creierul insectei prin trei ace şi transmite impulsuri electrice care generează iluzii și comandă direcția zborului: stânga, dreapta, înainte, înapoi. În nouă din zece cazuri, albina a reacționat conform comenzilor.

"Albina cyborg" ar putea fi folosită ca cercetaș militar sau pentru căutarea supraviețuitorilor în urma unor cutremure, potrivit unui articol evaluat de experți, publicat pe 11 iunie în Chinese Journal of Mechanical Engineering.

