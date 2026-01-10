Un cățeluș dalmațian care doarme în drum spre noua lui casă a ajuns viral pe internet. Imaginile cu Pongo au strâns mii de aprecieri

<1 minut de citit Publicat la 09:00 10 Ian 2026 Modificat la 09:00 10 Ian 2026

Pui de câine dalmațian dormind. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un cățeluș dalmațian adorabil pe nume Pongo a cucerit inimile internauților după ce a fost filmat dormind liniștit în drum spre noua lui casă.

În videoclip, Pongo apare pe bancheta din spate a unei mașini, cu burtica roz la vedere, complet relaxat și fericit, în timp ce lumea din jur pare să dispară pentru el.

„Tatăl” său a descris momentul în câteva cuvinte simple, dar pline de emoție: „Prima călătorie spre casă. Bine ai venit acasă, Pongo. Începe un nou capitol.”

Numele lui Pongo nu este întâmplător: acesta vine de la personajul principal masculin din „101 Dalmațieni”, celebrul film Disney, care a făcut ca rasa dalmațiană să devină și mai iubită de publicul larg.

Clasicul film de desene animate, bazat pe romanul lui Dodie Smith din 1956, a fost lansat pe 25 ianuarie 1961 și a devenit un adevărat fenomen, conectând această rasă deja populară cu o nouă generație de admiratori.

Videoclipul cu Pongo a adunat rapid mii de vizualizări și aprecieri.