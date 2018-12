REȚETĂ COZONAC. Cum facem cel mai pufos COZONAC DE CRĂCIUN

Cristian Bortes / Flickr.com

Sezonul sărbătorilor! REȚETĂ COZONAC. Crăciunul este momentul perfect pentru un cozonac pufos și gustos. Dacă nu ai încă o rețetă proprie, iată o idee numai bună de pus în practică.

REŢETĂ COZONAC. Ingrediente aluat:

1 kg faina

50 g drojdie proaspata

500 ml lapte

100 g unt

250 g zahar

5 galbenusuri

o lingurita sare

coaja de lamaie si portocala

2 plicuri zahar vanilat

REŢETĂ COZONAC. Ingrediente umplutura:

250 g miez de nuca macinata

5 albusuri

100 g zahar

2 linguri de cacao

1 praf de sare

esenta de rom

REŢETĂ COZONAC. Pasul 1. Faina se cerne de 3 ori cu cateva ore inainte de preparare. Cozonacul va fi mai pufos daca cernem faina asa. Untul se va scoate la temperatura camerei cu o ora inainte de folosire. Incalzim laptele intr-un vas peste care adaugam coaja de lamaie si portocala si cele 2 plicuri de zahar vanilat si amestecam bine. Separat galbenusurile le frecam cu cele 250 g de zahar pana ce acesta se topeste. Pregatim maiaua. Drojdia o amestecam cu o lingurita de zahar pana cand se omogenizeaza, adaugam 3 linguri de lapte caldut si o lingura de faina, apoi amestecam putin. Faina o punem intr-un vas mare, iar in mijlocul ei facem un cuibusor in care punem maiaua la dospit 10-15 minute. Cand maiaua si-a dublat volumul, adaugam un praf de sare, laptele caldut si galbenusurile frecate cu zahar.

REŢETĂ COZONAC. Pasul 2. In continuare, va trebui sa va inarmati cu multa rabdare, pentru ca succesul unui cozonac bine crescut si foarte pufos consta in framantat. Aluatul se framanta cu pumnii si cu palmele, foarte energic, aproximativ 30 de minute. Pe timpul framantarii, ne ungem cu unt pe maini, astfel se incorporeaza untul in aluat foarte bine. Aluatul se acopera si se pune la dospit langa aragaz sau o sursa de caldura timp de o ora. Este foarte important ca in incaperea in care se pastreaza aluatul sa fie cald tot timpul, astfel aluatul va creste foarte frumos. Cat creste aluatul, facem compozitia. Albusurile se bat spuma cu un praf de sare, peste care adaugam treptat 100 g zahar.

REŢETĂ COZONAC. Pasul 3. Peste nuca macinata adaugam 2 linguri de cacao, o lingurita de esenta de roma si albusurile spuma. Se amesteca usor, ca sa isi pastreze consistenta pufoasa. Dupa ce aluatul a crescut, il impartim in 4 portii egale. Pe masa de lucru presaram putina faina. Fiecare portie se intinde cu ajutorul unui sucitor, pana cand diametrul foii este cat forma de cozonac. Peste fiecare foaie intinsa, adaugam cate un sfert din compozitie, care se distribuie uniform pe toata suprafata foii. Foile se ruleaza si se impletesc doua cate doua.

REŢETĂ COZONAC. Pasul 4. In forma de cozonac punem hartie pentru copt, pe care o ungem putin cu ulei. Punem cozonacii in forme si ii lasam la crescut pana ce isi dubleaza volumul, in aceeasi incepere incalzita. Dupa ce au crescut, ii ungem cu 1 ou batut cu 1 lingurita zahar. Apoi, ii dam la cuptor la 180 de grade aproximativ o ora. In primele 20 de minute evitati deschiderea cuptorului. Se verifica cozonacii cu un betisor de gratar sau cu o scobitoare. Se scot, se stropesc cu putina apa si punem peste ei 2-3 prosoape de bucatarie, preferabil din bumbac si se lasa la racit.

