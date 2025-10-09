Cum a ajuns Christiane Amanpour o legendă a jurnalismului. ”În timp ce totul se prăbușea în jurul nostru, noi ne-am făcut datoria”

Christian Amanpour, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din lume. Foto: Getty

Publicul din România are șansa de a afla, în premieră, povestea unei legende a jurnalismului, Christiane Amanpour, de la CNN, în cadrul interviului-eveniment realizat de Mihai Gâdea, realizator Sinteza Zilei şi CEO al Antena 3 CNN.

În interviul care va fi difuzat joi seară, la ora 21, ea vorbeşte despre provocările şi amenințările Rusiei, precum şi despre poziţia României în contextul actual geo-politic.

Christiane Amanpour, jurnalistă britanică de origine iraniană, cu o carieră titanică în televiziune, a devenit una dintre cele mai importante corespondente de război din ultimele decenii.

Considerată o personalitate emblematică pentru curajul jurnalistic, a relatat scenele dramatice din timpul conflictelor sângeroase care au redefinit lumea la trecerea dintre milenii.

În timpul Primului Război din Golf, Christiane Amanpour a devenit o voce familiară pentru detaliile și forța relatărilor despre conflict, de la invazia irakiană a Kuweitului până la triumful final al coaliției conduse de SUA. “

“Acoperisem întreaga situație, încă de când Saddam Hussein a invadat Kuweitul [în 1990], așa că speram cu adevărat să pot acoperi și războiul. În schimb, ca la ruletă, am fost aleși și puși în grupuri. Grupul meu era pe un portavion în Marea Roșie, cam cât de departe de câmpul de luptă vă puteți imagina. Cu toate acestea, am spus: „O vom face. Va fi interesant. Cel puțin vom avea un unghi al situației.” Am ajuns acolo cu o noapte înainte de începerea războiului și, la un moment dat, amiralul a spus [la difuzoare]: „Oameni buni, am primit ordinul să atacăm adânc în Irak. V-ați antrenat bine. Vânătoare bună și mult noroc și întoarcere în siguranță.” A fost electrizant”, povestea Christiane Amanpour în anul 2003 în cartea “Reporting America ar War”.

Christiane Amanpour, despre "Războiul generației mele"

După războiul din Golf, a relatat despre revolta kurdă din nordul Irakului. La scurt timp după conflictul care a zguduit Orientul Mijlociu, Christiane Amanpour a mers în Bosnia și Herțegovina pentru a relata despre izbucnirea violenței pe care o considera „războiul generației mele”. Reportajele sale au fost recunoscute pentru aducerea în atenția lumii a naturii sălbatice a luptelor din Balcani.

“Să ne întoarcem la începutul anilor '90, când haosul avea loc în Europa. După cel de-al Doilea Război Mondial, am fost crescuți să spunem, să credem și să acționăm că niciodată nu se va mai repeta. Și totuși, de data aceasta se întâmpla din nou în Bosnia. Unde au existat încălcări ale drepturilor omului, epurare etnică și genocid. Apoi a venit Srebrenica, iar acesta a fost un masacru prea îndepărtat pentru ca democrațiile noastre să continue să se îndepărteze de el, așa cum făcuseră în anii precedenți ai războiului. Au oferit ajutor umanitar, dar nu au intervenit pentru a opri războiul într-un mod posibil”, a precizat Amanpour în 2020, la 25 de ani de la conflictul din Balcani.

Pentru CNN, a produs o serie de programe impresionante despre dramele umanitare și tensiunile geopolitice contemporane. Printre documentarele sale s-au numărat Where Have All the Parents Gone? (2006), care s-a concentrat pe copiii kenyeni care au rămas orfani din cauza SIDA; Pe urmele lui bin Laden (2006); și The War Within (2007), un reportaj despre tulburările islamice din Regatul Unit.

De asemenea, a prezentat serialul de șase ore God’s Warriors (2007), care explora tema apărătorilor iudaismului, creștinismului și islamului. Din 2009 până în 2010, Amanpour a găzduit seria de interviuri CNN Amanpour.

"Cred cu tărie și astăzi că jurnaliștii și-au făcut datoria. Că, în timp ce totul se prăbușea în jurul nostru, noi ne-am făcut datoria pentru că tot ce am făcut a fost să spunem povestea. Nu am luat o parte, nu am adoptat o ideologie politică, așa cum pare ciudat în lumea media de astăzi, ci ne-am făcut datoria pur și simplu spunând povestea", explica Christiane Amanpour.

Ulterior, a găzduit programul de știri ABC This Week (2010–2011) și seria de interviuri PBS Amanpour & Company.

Pentru uriașul rol pe care l-a avut în dezvoltarea jurnalismului, Christiane Amanpour a primit numeroase distincții, inclusiv un premiu EdwardR. Murrow (2002). În 2007, a fost numită Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE).

Însă cariera impresionantă a Christianei Amanpour nu poate fi înțeleasă pe deplin fără a explora cel mai dramatic moment care avea să îi marcheze viața: Revoluția Iraniană, din timpul copilăriei. Amanpour și-a atribuit dorința de a deveni jurnalistă acestei experiențe.

Revoluția Iraniană din 1979 și vocația jurnalismului

Christiane Amanpour s-a născut pe 12 ianuarie 1958 la Londra. În același an, tatălui ei, un director executiv al unei companii aeriene iraniene, a decis ca membrii familiei să se stabilească la Teheran. Având legături politice, familia Amanpour a dus o viață privilegiată în Iran, protejată de monarhia șahului.

Revoluția Iraniană din 1979 avea să marcheze fundamental destinul familiei Amanpour. După ce a fost trimisă în Anglia, pentru a-și continua studiile, a trăit Revoluția de la depărtare. Tatăl ei și-a pierdut cariera și averea, familia fiind forțată în cele din urmă să se reunească în Statele Unite.

“Cu opt luni înainte ca șahul să fie răsturnat, eram în sufragerie cu tatăl meu. Se uita pe fereastră și a spus: „S-a terminat totul. Nimic nu va mai fi vreodată la fel.” Când tatăl tău, adultul de care depinzi cel mai mult, spune asta și îi poți simți tristețea profundă, incertitudinea și frica, are un efect tulburător", spunea Christianei Amanpour, într-un interviu.

Șahul a instituit legea marțială, instituind starea de asediu și un control draconic asupra populației: “Într-o noapte, când eu și tatăl meu ne întorceam acasă de la o cină, soldații au venit brusc peste noi și și-au îndreptat baionetele spre noi, forțându-ne să ne grăbim spre casă.

Acelea erau vremuri înfricoșătoare, incerte, dar fiecare greutate mi-a consolidat în minte dorința de a fi în mijlocul evenimentelor globale. Nu ca victimă, așa cum fusesem, ci ca povestitor. Îmi găsisem misiunea vieții și nu mai exista nicio cale de întoarcere”, a relatat marea legendă a jurnalismului.

Viziunea lui Christiane Amanpour despre jurnalism

În SUA a studiat la Universitatea din Rhode Island, a obținut un stagiu la un post de știri local, apoi a urmat marea șansă a carierei: alăturarea echipei CNN, care exista de doar trei ani.

Christiane Amanpour recunoștea că viziunea ei profesională este cea potrivit căreia complexitatea evenimentelor marcante trebuie explicată, astfel încât lumea să poată fi mai ușor de înțeles:

“Când mă gândesc la acea perioadă petrecută în Iran, știu că fiecare dintre experiențele mele mi-a oferit perspectiva și empatia necesare pentru a comunica cu poporul american – fie că este vorba de iluminarea poveștii umane din spatele conflictului civil, fie de continuarea explorării Islamului. Ceea ce se întâmplă la nivel global are un impact asupra Americii în fiecare zi”.