Cum îi ajuți pe copii să revină la programul de somn înainte de începerea școlii. Greșeala pe care părinții ar trebui să o evite

Specialiștii recomandă ca ora de culcare să fie ajustată treptat, nu brusc. Foto: Getty Images

După o vară cu vacanțe, seri târzii și dimineți fără alarmă, revenirea la programul de școală poate fi dificilă pentru copii. Cum cursurile se apropie, specialiștii recomandă ca ora de culcare să fie ajustată treptat, nu brusc, astfel încât elevii să nu înceapă anul obosiți și lipsiți de concentrare.

Un program de somn constant ajută organismul să înțeleagă când este momentul să se odihnească și face mai ușoare atât adormirea, cât și trezirea dimineața. Pentru elevi, somnul suficient este important inclusiv pentru atenția și capacitatea de învățare de la școală.

„Nu spunem «dormiți bine» fără motiv. Somnul chiar îi ajută pe copii să învețe și să funcționeze bine pe parcursul zilei”, explică Gabrina Dixon, medic pediatru la Children's National Hospital din Statele Unite, potrivit Euronews.

Numărul de ore de somn necesare diferă în funcție de vârstă. Preșcolarii pot avea nevoie de până la 13 ore pe zi, copiii mai mari de aproximativ 9-12 ore, iar adolescenții de 8-10 ore.

Atunci când nu dorm suficient, copiii pot avea probleme de concentrare la ore, pot fi somnoroși în timpul zilei, lipsiți de energie sau mai irascibili.

Ora de culcare trebuie mutată treptat

În vacanța de vară, programul se schimbă ușor: copiii stau până târziu la filme, petrec timp cu prietenii sau călătoresc. Specialiștii recomandă ca revenirea la rutina obișnuită să înceapă cu una sau două săptămâni înainte de prima zi de școală.

O variantă este mutarea orei de culcare cu 15-30 de minute mai devreme în fiecare seară, până când copilul ajunge din nou la programul potrivit.

„Dacă programul de somn al copilului trebuie schimbat, modificarea trebuie făcută încet. O schimbare bruscă îi poate lăsa pe copii obosiți și amețiți”, explică medicul Brian Chen, de la Cleveland Clinic.

Și rutina dinaintea somnului contează. Copiii ar trebui să evite mesele grele seara și, pe cât posibil, televizorul, telefonul sau alte ecrane în ultimele două ore înainte de culcare.

În schimb, pot fi utile activități liniștite, precum un duș, o baie sau cititul unei povești.

„Încerci să reduci treptat activitatea creierului. E ca atunci când conduci și ridici încet piciorul de pe accelerație”, explică Nitun Verma, reprezentant al American Academy of Sleep Medicine.

Dimineața, lumina naturală poate ajuta organismul să se adapteze mai repede noului program. Câteva minute petrecute lângă o fereastră sau afară îi transmit creierului că a început ziua.

Emoțiile dinaintea școlii pot strica somnul

Nu contează doar câte ore doarme un copil, ci și cât de bine doarme. Emoțiile legate de prima zi de școală pot face adormirea dificilă chiar și atunci când copilul se bagă devreme în pat.

Specialiștii îi sfătuiesc pe părinți să discute cu cei mici despre ceea ce îi neliniștește. Poate fi vorba despre începutul într-o școală nouă, teama că nu își vor face prieteni sau pur și simplu anxietatea provocată de revenirea la un program strict.

Uneori poate ajuta ca situația care provoacă emoții să fie „repetată” înainte. Copilul poate vizita școala, poate vedea traseul pe care îl va face dimineața sau poate întâlni câțiva dintre viitorii colegi, dacă există această posibilitate.

Ultimele săptămâni de vacanță pot fi aglomerate și nu toate familiile reușesc să refacă programul perfect înainte de prima zi de cursuri. Specialiștii spun însă că nu este cazul ca părinții să intre în panică: cei mai mulți copii se vor adapta treptat.

„Le spun mereu părinților: respirați adânc, va fi bine. Important este să începeți programul”, spune Gabrina Dixon.

În România, cursurile anului școlar 2026–2027 încep luni, 7 septembrie 2026. Anul școlar începe administrativ pe 1 septembrie, dar elevii se întorc efectiv la cursuri pe 7 septembrie