Cum salvezi o livadă de mere de peste 100 de ani. Un tânăr de 20 de ani a găsit soluția, locul a devenit acum și o atracție turistică

Joshua Morgenthau a găsit soluția ca să salveze livada de mere a familiei lui. FOTO: Getty Images

Înainte de a deveni fermier, Joshua Morgenthau visa la o carieră în artă. A absolvit Universitatea Yale în 2006, cu o diplomă în pictură, însă după doi ani și-a schimbat complet drumul, preluând misiunea de a salva livada familiei sale din Valea Hudson, care avea mari probleme, scrie CNBC.

Astăzi, Morgenthau, în vârstă de 41 de ani, este proprietarul și administratorul Fishkill Farms, o livadă de mere cu o vechime de 112 ani, situată în Hopewell Junction, statul New York. De când a preluat conducerea, în urmă cu 17 ani, el a transformat livada într-o destinație de toamnă extrem de populară pentru familiile din nord-estul Statelor Unite.

Fishkill Farms a fost fondată în 1913 de bunicul lui Joshua, Henry Morgenthau, un pasionat de agricultură care a ocupat funcția de secretar al Trezoreriei SUA între 1934 și 1945. Ferma a rămas în familie de atunci: a trecut la tatăl lui Joshua, Robert Morgenthau, în anii 1960, iar după moartea acestuia, în 2019, a ajuns în grija lui Joshua.

Crescut în Manhattan, Morgenthau are amintiri plăcute despre verile petrecute la Fishkill Farms. „M-am îndrăgostit cu adevărat de acest loc”, își amintește el. Așa că, în 2008, când administratorul fermei s-a pensionat, Joshua a intervenit pentru a-și ajuta tatăl să decidă viitorul proprietății.

A fost un „moment decisiv” pentru fermă, spune el: familia putea încerca fie să o salveze, în ciuda dificultăților financiare, fie să o vândă unor dezvoltatori imobiliari. Cu sprijinul tatălui său, Morgenthau a ales prima variantă. „Nu aveam nicio pregătire agricolă și nici nu credeam că asta o să fac”, recunoaște el, „dar era foarte important pentru mine ca afacerea să continue ca fermă.”

„Parțial biolog, parțial director executiv”

Când a preluat conducerea în 2008, Morgenthau a citit o statistică ce l-a marcat: la fiecare trei zile, o fermă din statul New York era vândută dezvoltatorilor imobiliari. „Această maree nu se inversează”, spune el. „Am simțit o datorie să păstrez pământul și să continui aici.”

Curba de învățare în agricultură este „extrem de abruptă”, spune el, iar marja de eroare „foarte, foarte mică”. Cu puțină experiență practică, Morgenthau s-a dedicat cercetării horticulturii și agriculturii ecologice. Este un susținător al agriculturii durabile, iar sub conducerea sa, Fishkill Farms nu a mai folosit îngrășăminte sau erbicide sintetice din 2010.

Merele rămân cultura principală, cu peste 80 de soiuri cultivate în prezent. Pe lângă acestea, ferma produce piersici, cireșe, nectarine, pere, dovleci, flori și o gamă largă de legume de sezon.

Echipa Fishkill Farms are aproximativ 20 de angajați permanenți și peste 100 de lucrători sezonieri. „Oamenii își imaginează agricultura ca pe o activitate romantică și simplă”, spune Morgenthau, „dar pentru a reuși ca fermier modern, trebuie să fii parțial biolog, parțial director executiv.”

Astăzi, activitățile de tip „culege-ți singur fructele” sunt extrem de populare, dar Fishkill Farms le oferă de zeci de ani. După cum povestește Morgenthau, totul a început în anii 1980, după o furtună cu grindină care a compromis recolta de mere.

Ferma nu mai putea vinde merele afectate supermarketurilor, așa că, „din disperare”, tatăl lui Joshua și administratorul fermei au decis să invite localnicii să culeagă fructele contra cost. Rezultatul? Au câștigat mai mult decât din vânzările en-gros. „Nu a mai existat cale de întoarcere după aceea”, spune Morgenthau. „A fost o modalitate de a elimina intermediarii și de a atrage comunitatea locală la fermă”, adaugă el.

Culesul fructelor rămâne principala atracție a Fishkill Farms, iar sezonul de vârf are loc în septembrie și octombrie. Dintre cei aproximativ 100.000 de vizitatori anuali, aproape 65% vin în aceste două luni, perioadă în care ferma generează circa jumătate din veniturile sale.

Vizitatorii provin din toate cele cinci cartiere ale orașului New York, dar și din statele învecinate, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania și Massachusetts.

Un pachet clasic de cules mere, disponibil doar pe bază de rezervare, costă 48 de dolari în timpul săptămânii și 58 de dolari în weekend. Pachetul include accesul pentru cinci persoane și o pungă de jumătate de bushel pentru fructe.

În sezonul de vârf, livada oferă o experiență completă: muzică live, plimbări cu căruța cu fân, o grădină de dovleci, rulote cu mâncare și un labirint de porumb. „Ne transformăm activitatea din fermieri în organizatori de festivaluri”, glumește Morgenthau.

„Trebuie să o faci din dragoste, nu pentru bani”

De când a preluat conducerea, obiectivul principal al lui Morgenthau a fost diversificarea veniturilor. „Veniturile noastre brute au depășit 4 milioane de dolari în 2024, de la aproximativ 350.000 în 2008”, spune el, „dar cheltuielile sunt, de obicei, la fel de mari.”

Dependința de veniturile din sezonul de toamnă s-a dovedit riscantă. În 2023, ploile aproape continue din septembrie și octombrie au anulat weekend după weekend de cules fructe. „A fost cel mai prost sezon pe care l-am avut vreodată”, își amintește el. „Eram îngrijorat că nu vom supraviețui unui alt an ca acela.”

Vremea a fost mai bună în 2024, dar lecția a fost clară: Fishkill Farms trebuie să se extindă dincolo de sezonul de toamnă. Ferma oferă acum cules de căpșuni și cireșe vara și a plantat o livadă de brazi, în speranța de a adăuga în viitor o nouă atracție, pomi de Crăciun pe care vizitatorii îi pot tăia singuri.

„Scopul este să ne transformăm dintr-o afacere de sezon într-una activă tot anul”, spune Morgenthau. „Ne îndreptăm în această direcție, dar e nevoie de timp.”

Chiar și acum, agricultura rămâne o activitate dificilă și imprevizibilă. „Este o afacere cu profituri mici și riscuri mari”, spune el. „Trebuie să o faci din dragoste, nu pentru bani.” Acea dragoste pentru pământ este ceea ce speră să transmită vizitatorilor. „Pe măsură ce viețile noastre se mută tot mai mult din lumea fizică în cea digitală, a veni la o fermă și a culege fructe este o experiență cu adevărat semnificativă”, spune Morgenthau.