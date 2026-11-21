Cum scapi de geamurile aburite în sezonul rece cu un ingredient extrem de ieftin

1 minut de citit Publicat la 08:05 21 Noi 2026 Modificat la 08:29 21 Noi 2026

Chiar și ferestrele cu geam termopan pot fi afectate dacă nivelul de umiditate din interior este ridicat și încăperile nu sunt aerisite suficient. Foto: Getty Images

Condensul de pe ferestre este o problemă frecventă în sezonul rece, mai ales în dormitoare, băi și bucătării, unde umiditatea din aer poate fi ridicată. Picăturile de apă care se formează pe sticlă în fiecare dimineață pot favoriza apariția mucegaiului și a petelor de umezeală, dar pot afecta în timp și vopseaua sau tâmplăria ferestrelor, potrivit Mirror.

O soluție simplă, care presupune folosirea unui ingredient ieftin, este amplasarea unui bol cu sare pe pervaz. Metoda a fost testată de o persoană care se confrunta frecvent cu ferestre acoperite de condens, în ciuda aerisirii zilnice a camerei.

Aceasta a cumpărat un pachet de sare de masă, a pus o cantitate într-un bol mic și l-a lăsat pe pervaz înainte de culcare. În dimineața următoare, pe geamuri se formase mult mai puțin condens, iar sarea devenise umedă la atingere.

De ce apare condensul pe ferestre

Condensul se formează atunci când aerul cald și umed intră în contact cu o suprafață rece, cum este geamul. Fenomenul apare în urma unor activități obișnuite din locuință: gătitul, dușurile, uscarea rufelor și chiar respirația.

Chiar și ferestrele cu geam termopan pot fi afectate dacă nivelul de umiditate din interior este ridicat și încăperile nu sunt aerisite suficient. În dormitoare, de exemplu, umezeala acumulată peste noapte prin respirație poate duce la apariția picăturilor de apă pe suprafața geamurilor.

Aerisirea regulată ajută la îmbunătățirea circulației aerului, însă nu elimină întotdeauna problema. În cazul metodei cu sare, principiul este diferit: aceasta absoarbe o parte din umezeala din aer înainte ca ea să se depună pe sticlă.

Cum se folosește sarea pentru a reduce condensul

Pentru această metodă este nevoie de un bol mic și sare de masă. Recipientul se așază pe pervaz, de preferat seara, în încăperile în care condensul apare frecvent.

Sarea fină este indicată datorită suprafeței mai mari de contact dintre granule și aer. Pe măsură ce absoarbe umezeala, aceasta poate deveni umedă sau se poate strânge în bulgări. Acesta este semnul că a acumulat apă și trebuie înlocuită.

În funcție de nivelul de umiditate din cameră, sarea poate fi schimbată la câteva zile sau aproximativ o dată pe săptămână. Boluri similare pot fi amplasate și în alte încăperi, precum bucătăria sau baia.

Metoda nu elimină complet condensul și nu înlocuiește aerisirea sau măsurile necesare pentru controlul umidității din locuință. Poate contribui însă la reducerea umezelii din imediata apropiere a ferestrei și la limitarea depunerilor de apă pe sticlă.