Ce înseamnă, de fapt, „aliment bio”? Eticheta „produs organic” nu este suficientă pentru a câștiga încrederea consumatorilor

3 minute de citit Publicat la 08:00 21 Noi 2026 Modificat la 08:26 21 Noi 2026

Dorința de a avea încredere în ceea ce pun în farfurie îi poate determina pe oameni să depășească limitele supermarketului. Foto: Getty Images

Termenul „bio” apare tot mai des pe rafturile supermarketurilor, însă nu toți cumpărătorii îi dau aceeași semnificație. Pentru unii, alimentele organice sunt asociate cu un stil de viață sănătos, pentru alții înseamnă produse mai gustoase, de calitate superioară sau obținute cu grijă față de mediu. Un studiu realizat în Noua Zeelandă arată că relația oamenilor cu aceste produse este mult mai complexă decât simpla citire a unei etichete, potrivit phys.org.

Cercetarea a urmărit felul în care consumatorii înțeleg conceptul de aliment organic și cum îl integrează în obiceiurile de zi cu zi. Concluzia este că dorința de a avea încredere în ceea ce pun în farfurie îi poate determina pe oameni să depășească limitele supermarketului: unii caută legătura directă cu producătorii, alții ajung să cultive legume acasă sau să împartă recolta cu membrii comunității.

Rezultatele oferă indicii valoroase atât pentru producători și comercianți, cât și pentru cercetătorii care analizează comportamentul consumatorilor.

Ce primesc, de fapt, consumatorii în schimbul prețului mai mare?

Agricultura ecologică este în general asociată cu un sistem de producție care urmărește protejarea solului, a ecosistemelor și a sănătății oamenilor. Certificarea are rolul de a garanta că produsele respectă anumite standarde recunoscute pe întregul lanț de aprovizionare.

Cercetarea arată însă că, pentru cumpărători, definiția alimentelor organice nu se limitează întotdeauna la criteriile oficiale sau la informațiile de pe ambalaj.

Ce au arătat înregistrările video făcute chiar de consumatori

Studiul a reunit trei cercetări care au analizat experiențele a 33 de consumatori chinezi de produse organice. Autoarea a urmărit felul în care încrederea, valorile personale și experiențele migrației le influențează alegerile alimentare.

Participanții nu reprezintă întreaga populație din China sau Noua Zeelandă, însă experiențele lor oferă o perspectivă asupra modului în care oamenii aplică în viața de zi cu zi propriile idei despre alimentația organică.

În timpul pandemiei de COVID-19, restricțiile au făcut dificilă observarea directă a rutinelor participanților. De aceea, într-una dintre cercetări, aceștia au fost rugați să realizeze scurte înregistrări video în care să arate ce alimente cumpără și cum ajung produsele în gospodăria lor.

Unii au filmat cumpărăturile din supermarket, alții au surprins momentul în care despachetau o comandă sau au dus camera în grădină. Ulterior, imaginile au fost folosite ca punct de plecare pentru interviuri, în care cercetătoarea a încercat să afle de ce participanții au ales să prezinte anumite produse sau activități.

Înregistrările au scos la iveală faptul că pentru unii consumatori alimentația organică nu înseamnă doar cumpărarea unor produse certificate. Cultivarea legumelor și împărțirea recoltei cu alte persoane fac parte, de asemenea, din acest stil de viață.

Unul dintre participanți a filmat cumpărăturile făcute la supermarket. După ce s-a întors în China, în urma studiilor din Statele Unite, a început să cumpere produse organice în Shanghai. Ulterior, și-a schimbat treptat obiceiurile: a început să prepare tofu acasă, să cultive germeni de fasole și să cultive legume de pe balcon.

Un alt participant a filmat momentul în care despacheta o cutie cu produse proaspete. Acesta a explicat că îi ceruse furnizorului să așeze legumele cât mai compact și să folosească mai puțin plastic, pentru a reduce cantitatea de ambalaje aruncate.

Ambele exemple arată că interesul pentru alimentele organice poate influența numeroase gesturi cotidiene, nu doar decizia de a cumpăra un anumit produs.

De ce unii consumatori confundă produsele scumpe cu cele organice

Cercetarea a scos la iveală și diferențe importante între modul în care oamenii înțeleg termenul „organic” și definiția folosită de specialiști.

Unul dintre participanți se descria drept un consumator pasionat de produse bio. În înregistrarea video, acesta a prezentat însă alimente scumpe, cumpărate din supermarket, care nu aveau etichete de certificare organică.

Discuția ulterioară a clarificat motivul: bărbatul asocia produsele organice cu prețurile ridicate, ambalajele de lux și magazinele exclusiviste. Nu lega neapărat conceptul de metodele de cultivare sau de certificarea produselor.

Această percepție era diferită de definiția utilizată de cercetători și arată cât de mult poate influența imaginea unui produs felul în care este interpretată eticheta „bio”.

Autoarea atrage atenția și asupra limitelor metodei folosite. Înregistrările video surprind doar acele aspecte ale vieții pe care participanții aleg să le prezinte. Totuși, analizate împreună cu interviurile, ele au ajutat la înțelegerea motivelor pentru care anumite produse, obiceiuri și activități sunt importante pentru consumatori.

Studiul sugerează, astfel, că pentru a înțelege ce înseamnă cu adevărat alimentația organică în viața oamenilor, nu este suficient să fie analizate etichetele sau bonurile de cumpărături. Contează și încrederea pe care o au în producători, valorile personale și felul în care aleg să își procure hrana.