Cum se alege diagonala pentru TV în funcție de distanța până la canapea. Recomandările specialiștilor ca să nu avem probleme cu spatele

1 minut de citit Publicat la 07:30 18 Oct 2025 Modificat la 07:30 18 Oct 2025

Distanța dintre televizor și locul de vizionare trebuie să fie proporțională cu dimensiunea diagonalei. Foto: Getty Images

Atunci când alegem un televizor, unul dintre cele mai importante aspecte de luat în considerare este diagonala ecranului în raport cu distanța dintre canapea și locul în care va fi montat televizorul, scrie verywellhealth.com.

Distanța ideală între televizor și canapea

Pentru o experiență optimă, distanța dintre televizor și locul de vizionare trebuie să fie proporțională cu dimensiunea diagonalei. În general, este recomandat ca această distanță să fie de aproximativ 1,5 până la 2,5 ori diagonala ecranului. De exemplu:

Un televizor cu diagonala de 43 de inci (109 cm) ar trebui să fie privit de la o distanță între 1,6 și 2,7 metri.

Pentru un televizor de 55 de inci (140 cm), distanța recomandată este între 2,1 și 3,5 metri.

În cazul unui televizor de 65 de inci (165 cm), distanța ideală crește la 2,4 – 4 metri.

Cum se calculează diagonala TV în funcție de distanță

Atenție, distanța între televizor și locul de unde este privit depinde foarte mult și de tipul televizorului.

Astfel, pentru televizoarele 4K (Ultra HD) se recomandă ca distanța de vizionare să fie de aproximativ 1,5 ori dimensiunea verticală a ecranului.

Pe de altă parte, pentru televizoarele HD (Full HD), distanța de vizionare recomandată este de 3 ori dimensiunea verticală a ecranului.

Această metodă asigură o experiență de vizionare confortabilă și optimă, evitând atât oboseala ochilor, cât și pierderea detaliilor imaginii.

La ce înălțime se așază televizorul

Televizorul trebuie montat astfel încât centrul ecranului să fie la nivelul privirii, atunci când stați confortabil pe canapea. În general, acest lucru înseamnă o înălțime de aproximativ 90-120 cm față de podea, dar aceasta poate varia în funcție de dimensiunile canapelei sau preferințele personale.

Montarea la o înălțime nepotrivită poate cauza disconfort la nivelul gâtului și afectează experiența de vizionare. Dacă aveți un suport pivotant, acesta poate ajuta la ajustarea unghiului în funcție de poziția spectatorului.

Așadar, alegerea diagonalei TV în funcție de distanță și montarea la o înălțime potrivită sunt pași esențiali pentru o experiență plăcută de vizionare.