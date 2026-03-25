Cum se desparte corect în silabe, mai nou, cuvântul „preșcolar”. Mulți români au învățat altfel la școală: Acum, prima silabă e „preș”

1 minut de citit Publicat la 13:32 25 Mar 2026 Modificat la 13:49 25 Mar 2026

Mai multe reguli de vorbire și scriere au fost revizuite. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Schimbările recente în normele limbii române continuă să stârnească dezbateri și confuzie în rândul vorbitorilor. Un exemplu concret este modul de despărțire în silabe a cuvântului „preșcolar”, care, potrivit celor mai noi recomandări din DOOM3, are acum o altă variantă considerată principală.

Conform noii ediții a dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM3), prima variantă de despărțire în silabe indicată pentru „preșcolar” este „preș-co-lar”.

Abia ca a doua opțiune apare forma „pre-șco-lar”, cea cu care majoritatea românilor au fost obișnuiți ani la rând în școală.

Această schimbare aparent minoră a devenit rapid subiect de discuție în mediul online, unde mulți utilizatori își exprimă nedumerirea. Pentru generații întregi, regula învățată era clară, iar modificarea actuală este percepută ca o abatere de la normele consacrate.

Confuzie pe internet, din cauza noilor reguli de scriere și pronunție

Specialiștii explică faptul că astfel de actualizări reflectă evoluția limbii și tendințele de pronunție, însă pentru publicul larg adaptarea nu este întotdeauna ușoară. În ultimul an, mai multe reguli de vorbire și scriere au fost revizuite sau reinterpretate, ceea ce a contribuit la o stare generală de incertitudine.

Mulți români spun că le este tot mai greu să țină pasul cu aceste modificări, mai ales în condițiile în care formele „vechi” sunt încă adânc înrădăcinate în memorie și în uzul zilnic.

În lipsa unei informări clare și constante, diferențele dintre ceea ce s-a învățat la școală și ceea ce este considerat corect astăzi pot crea confuzii chiar și în situații simple, precum despărțirea în silabe a unui cuvânt.

Lingviștii recomandă consultarea edițiilor actualizate ale lucrărilor normative pentru cei care doresc să fie la zi cu regulile limbii române, însă recunosc că procesul de adaptare este unul treptat și, uneori, dificil pentru vorbitori.