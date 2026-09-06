De ce fac companiile aeriene overbooking și ce drepturi ai dacă ai bilet dar nu ai loc în avion

Operatorii folosesc sisteme de analiză și gestionare a veniturilor pentru a estima câți pasageri nu se vor prezenta la îmbarcare pe o anumită rută. Foto: Getty Images

Ai cumpărat biletul, ai ajuns la timp la aeroport și ai toate documentele necesare. Cu toate acestea, la îmbarcare afli că avionul este plin și nu mai există un loc pentru tine. Situația poate părea absurdă, însă este o practică folosită de companiile aeriene: overbooking-ul, adică vânzarea unui număr de bilete mai mare decât numărul locurilor disponibile în avion, potrivit IATA.

De ce fac însă companiile acest lucru și ce se întâmplă cu pasagerii care rămân fără loc?

De ce vând companiile aeriene mai multe bilete decât locuri

Explicația este legată de comportamentul pasagerilor. Nu toți cei care au rezervat un bilet ajung efectiv să se îmbarce.

Unii pasageri au bilete flexibile și nu își anulează rezervarea înainte de plecare, în timp ce alții își anulează călătoria prea târziu pentru ca locul să poată fi vândut din nou.

Pentru companiile aeriene, un loc gol după decolarea avionului reprezintă o pierdere care nu mai poate fi recuperată. Spre deosebire de un produs dintr-un magazin, care poate fi pus din nou pe raft dacă nu este cumpărat, un loc liber într-un avion nu mai poate fi vândut după plecarea aeronavei.

Din acest motiv, operatorii folosesc sisteme de analiză și gestionare a veniturilor pentru a estima câți pasageri nu se vor prezenta la îmbarcare pe o anumită rută. Pe baza acestor date, compania poate accepta mai multe rezervări decât numărul efectiv de locuri.

Industria aeriană susține că această practică îi ajută să utilizeze mai eficient capacitatea avioanelor și să ofere mai multe opțiuni de zbor și tarife competitive.

Ce se întâmplă dacă toți pasagerii se prezintă

Problema apare atunci când estimarea companiei este greșită și se prezintă la aeroport mai mulți pasageri decât există locuri disponibile.

În primul rând, compania poate căuta voluntari dispuși să renunțe la locul lor în schimbul unor beneficii oferite de operator. Condițiile sunt stabilite de compania aeriană și acceptate de pasager.

Dacă nu se găsesc suficienți voluntari, unii pasageri pot fi refuzați la îmbarcare împotriva voinței lor.

Potrivit datelor citate de Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA), astfel de situații sunt rare. Documentul organizației menționează că, în Statele Unite, în 2016, aproximativ 0,09% dintre pasageri au fost refuzați la îmbarcare.

Ce drepturi ai dacă ești lăsat la sol

Dacă ai ajuns la timp pentru check-in, ai o rezervare valabilă și documentele necesare pentru călătorie, dar compania refuză să te îmbarce din cauza overbooking-ului sau din motive operaționale, iar tu nu ai renunțat voluntar la locul tău, ai dreptul la mai multe forme de protecție, potrivit europa.eu.

În astfel de situații, pasagerul poate beneficia de:

despăgubiri;

rambursarea biletului, redirecționarea către destinație sau reprogramarea călătoriei pentru o dată ulterioară;

asistență din partea companiei aeriene.

Aceste drepturi sunt prevăzute în legislația unor jurisdicții și sunt menite să protejeze pasagerii care ajung să fie refuzați la îmbarcare fără să fi renunțat voluntar la locul lor.

De ce susțin companiile că overbooking-ul este bun și pentru pasageri

Companiile aeriene și IATA argumentează că eliminarea completă a overbooking-ului nu ar însemna neapărat vești bune pentru călători.

Dacă operatorii nu ar mai putea face rezervări peste capacitatea avionului, ar exista mai multe situații în care aeronavele ar decola cu locuri goale. Costurile acestor locuri neocupate ar putea fi transferate către pasageri prin prețuri mai mari ale biletelor.

În plus, companiile ar putea introduce reguli mai stricte pentru biletele care nu sunt anulate la timp. De exemplu, ar putea crește taxele pentru pasagerii care nu se prezintă la zbor sau ar putea reduce numărul biletelor care permit modificări și anulări.

Susținătorii acestei practici spun și că utilizarea mai eficientă a locurilor disponibile permite transportarea unui număr mai mare de pasageri și, implicit, reducerea emisiilor raportate la fiecare pasager.

Nu confunda renunțarea voluntară cu refuzul la îmbarcare

Există însă o diferență importantă între pasagerul care acceptă voluntar să renunțe la locul său și cel căruia compania îi refuză îmbarcarea.

În primul caz, pasagerul negociază cu operatorul condițiile în care renunță la călătorie și beneficiile pe care le primește în schimb.

În al doilea caz, dacă nu s-au găsit suficienți voluntari și compania decide să nu permită îmbarcarea, pasagerul beneficiază de drepturile și protecțiile prevăzute de regulile aplicabile.

Overbooking-ul nu înseamnă că avionul este întotdeauna „suprarezervat”

Faptul că o companie vinde mai multe bilete decât numărul de locuri nu înseamnă automat că pasagerii vor fi lăsați la sol.

Calculul se bazează pe istoricul unei anumite rute și pe estimările privind numărul de persoane care nu se vor prezenta la zbor. În cele mai multe cazuri, compania se bazează pe faptul că o parte dintre pasageri nu vor ajunge să ocupe locurile rezervate.

Problema apare atunci când numărul celor care se prezintă este mai mare decât cel anticipat.

Pentru pasager, regula importantă este simplă: dacă ai rezervare valabilă, te-ai prezentat la timp și îndeplinești condițiile de călătorie, dar ești refuzat la îmbarcare din cauza overbooking-ului, nu înseamnă că trebuie pur și simplu să pleci acasă. Există drepturi pe care compania aeriană trebuie să le respecte.