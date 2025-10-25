De ce ne uităm din ce în ce mai mult la filme de groază: „Există multă furie, teamă și diviziune care se reflectă în cinema”

Filmele horror iau anxietățile și fricile noastre și le exagerează în scenarii care mai de care mai implauzibile. În același timp însă ele reprezintă un comentariu social puternic și o supapă care îi oferă spectatorului 120 de minute de...catharsis, de descărcare a unei trăiri refulate. Acesta este motivul pentru care în vremuri tulburi, marcate de crize sociale și economice, apetența pentru acest gen cinematografic crește, spun experții consultați de The Guardian, care recomandă și filmele de groază din acest an care nu trebuie ratate.

Faptul că cinefilii redescoperă filmele horror se vede și în încasările la box-office. În Marea Britanie, de pildă, acest gen cinematografic a depășit impresionant performanțele anilor anteriori (o creștere anuală de 22% pentru box office-ul din Marea Britanie și Irlanda: 83.766.086 lire în 2025, față de 68.612.395 lire în 2024).

Marile succese ale anului 2025

„Anul trecut, niciun film horror nu a atins pragul de 10 milioane de lire în box office-ul britanic sau irlandez. Anul acesta, cinci filme au făcut-o”, a spus Charles Gant, editor de box office la Screen International.

Weapons (încasări de 11,4 milioane de lire)

Sinners (încasări de 16,2 milioane de lire)

The Conjuring: Last Rites (încasări de 14,98 milioane de lire)

28 Years Later (încasări 15,54 milioane de lire)

Deși multe dintre comentariile industriei se concentrează pe strălucirea unică a filmului Weapons al lui Zac Cregger și pe epopeea postmodernă Sinners a lui Ryan Coogler, succesul acestora arată că se petrece o schimbare între public și genul horror.

„Am auzit oameni spunând: «Chiar dacă nu-ți place horrorul, ăsta e un film pe care trebuie să-l vezi». Filme precum Weapons și Sinners se joacă cu genul și structura pentru a crea ceva complet diferit – și asta rezonează cu publicul într-un mod nou”, afirmă Laura Wilson, directoare de achiziții la distribuitorul Altitude.

Dar dincolo de meritul artistic, popularitatea constantă a filmelor de groază din acest an sugerează că acestea oferă spectatorilor ceva de care au mare nevoie: catharsis, eliberare.

„Acum există multă furie, teamă și diviziune care se reflectă în cinema”, spune Mike Muncer, gazda podcastului The Evolution of Horror.

„Filmele horror sunt excelente în a se juca cu anxietățile oamenilor, în timp ce le exagerează. Așa ajungi să uiți de grijile cotidiene și să te concentrezi pe monstrul de pe ecran”, explică Christopher Frayling, autorul volumelor Vampire Cinema și Frankenstein: The First 200 Years.

Într-un context global dominat de știri despre Gaza, razii ale autorităților de imigrare, ascensiunea extremei drepte și catastrofe climatice, vrăjitoarele, zombie și spiritele răzbunătoare capătă o rezonanță diferită pentru spectatori.

„Am citit undeva că succesul filmelor cu vampiri e legat de perioadele de recesiune economică. ideea că capitalismul suge viața din oameni”, spune Lola Kirke, una dintre vedetele filmului Sinners.

Genul horror se inspiră din tulburările sociale din realitate

Încă din primele zile ale cinematografiei, tulburările sociale au influențat genul horror. Frayling indică boomul expresionismului german de după Primul Război Mondial și atmosfera haotică a Republicii de la Weimar, cu filme precum Cabinetul doctorului Caligari și Nosferatu: O simfonie a groazei, urmate în anii ’30 de Frankenstein și Omul-lup produse de Universal Studios.

„Exemplul clasic este Dracula: ai invazia Marii Britanii de către cineva din Europa de Est care provoacă o infecție ce se răspândește în tot felul de moduri și amenință eroii anglo-saxoni. Așa se reflectă anxietățile legate de imigrație”, spune Frayling.

Spaima legată de imigrație a inspirat recentul film horror folcloric The Severed Sun. Scenaristul și regizorul său, Dean Puckett, explică:

„Am vrut să explorez ideile din jurul ascensiunii populismului. În primul rând, slogane precum «Să facem din nou Marea Britanie măreață», care fac trimitere la o perioadă imaginară când lucrurile erau «mai bune», dar doar dacă erai bărbat alb și bogat. În al doilea rând, ideea că poți fi alături de cineva apropiat și, dintr-odată, el spune ceva la cină sau postează pe Facebook și te întrebi: «De unde a venit asta?»”

Actuala eră a filmelor horror apreciate și conștiente social a început cu satira genială Get Out (2017) în regia lui Jordan Peele, lansată la un an după primul mandat al lui Donald Trump.

Acest film a deschis calea pentru o nouă generație de autori de horror, printre care Ari Aster, Osgood Perkins și frații Philippou.

„A fost o perioadă extrem de incitantă”, spune Alice Lowe, al cărei film Prevenge (2016), despre un fetus criminal, a devenit un reper al acelei epoci. „Cred că a fost începutul unei ere în care oamenii au devenit deschiși să facă filme horror complet nebune, dar cu aspirații de artă.”

Lowe, care scrie acum un nou film horror original, adaugă: „În zece ani, publicul și-a deschis mintea mult mai mult față de acest gen de filme.”

Ce urmează: vampiri care trăiesc în Trump Tower

În același timp, a existat o reevaluare a producțiilor mai puțin lăudate din genul horror. La începutul acestui an, Nickel Cinema s-a deschis în Clerkenwell, Londra, proiectând filme underground precum The Greasy Strangler, The Fall of the House of Usher și remake-ul din 1989 al lui Dr Caligari.

Reaprecierea acestui gen „brut și rebel” este, potrivit fondatorului Nickel Cinema, Dominic Hicks, o reacție directă la conținutul „algoritmic” produs de Hollywood.

„Este o reacție la produsul steril care iese din studiourile americane. Avem o scenă cinematografică mai călduță, mai previzibilă. Multe dintre filmele Marvel și Netflix seamănă între ele”, spune el. „În contrast, [filmele difuzate la Nickel Cinema] sunt puțin defecte. E ca și cum ar fi erupt din subconștientul cuiva și au fost aruncate acolo fără nicio intervenție corporatistă.”

Filmele horror continuă să deranjeze establishmentul. „Au această abilitate ciudată de a părea, în același timp, demodate și de actualitate”, spune Frayling.

Pe lângă revenirea arhetipului „omului de știință nebun” (două adaptări ale romanului Frankenstein sau Prometeul modern al lui Mary Shelley urmează să apară), el prezice că în 2026 și 2027 vom vedea filme horror care vor reacționa la anxietățile actuale: despre dominația inteligenței artificiale în viitorul apropiat și despre „vampiri care trăiesc în Trump Tower”.

Între timp, filmul horror religios The Carpenter’s Son – care spune povestea Mariei și a lui Iosif după nașterea lui Iisus, cu Nicolas Cage și FKA twigs în rolurile părinților sfinți – urmează să fie lansat mai târziu anul acesta și cu siguranță va provoca reacții în rândul dreptei creștine din SUA.

Ce filme horror puteți urmări în acest weekend la cinema

În acest weekend, în cinematografele din toată țara rulează mai multe filme horror pentru cei care se încumetă să le vizioneze.

Afterburn

Potrivit IMDB, după ce o erupție solară masivă distruge emisfera estică a Pământului, un vânător de comori înarmat se aventurează în Europa pentru a descoperi râvnita Mona Lisa, doar pentru a afla că lumea are nevoie de un erou mai mult decât de o pictură.

The Black Phone 2

Potrivit IMDB, În timp ce Finn, acum în vârstă de 17 ani, încearcă să-și reia viața după captivitate, sora lui începe să primească apeluri în vise de la telefonul negru.

Predator: Badlands

Potrivit IMDB, un tânăr Predator izgonit de propriul clan își găsește un aliat neașteptat în căutarea sa a adversarului suprem.