De ce se pune carton în grădini toamna și de ce specialiștii recomandă metoda. Și ziarele sunt la fel de bune

De ce se pun cartoane în grădini toamna și de ce specialiștii recomandă metoda FOTO: Getty Images

Toamna este momentul ideal pentru pregătirea grădinii pentru primăvară, iar o metodă simplă și ecologică este acoperirea solului cu carton. Tehnica, cunoscută sub numele de sheet mulching, contribuie la combaterea buruienilor, îmbunătățirea structurii solului și păstrarea umidității, reducând totodată nevoia de erbicide și de lucrări. Aplicată toamna, metoda oferă materialelor organice suficient timp să se descompună, astfel încât solul să fie pregătit pentru plantările de primăvară.

Sheet mulching este o metodă de mulcire în straturi, care presupune folosirea cartonului în grădină. Pe rețelele sociale există nenumărate videoclipuri în care grădinarii își acoperă grădinile cu carton și mulți posesori de grădini s-au întrebat la ce folosește această tehnică și dacă este utilă.

Pentru a afla mai multe despre această metodă, The Spuce a discutat cu doi specialiști în grădinărit care o folosesc în mod regulat în propriile grădini.

Iată tot ce trebuie să știi despre utilizarea cartonului în grădină, inclusiv motivele pentru care toamna este un moment deosebit de potrivit pentru a încerca această tehnică.

Ce este mulcirea în straturi cu carton?

Mulcirea în straturi este o tehnică folosită de grădinari pentru a amenaja straturi de plantare noi sau pentru a împiedica dezvoltarea buruienilor în cele existente, eliminând astfel necesitatea utilizării foliilor din plastic ori a țesăturilor speciale pentru controlul buruienilor.

„Este o tehnică prin care se așază în straturi carton, frunze căzute și alte materiale compostabile care, în timp, distrug iarba nedorită și formează un sol bogat în nutrienți, pregătit pentru plantare”, explică Michelle Woo, grădinar certificat, florăreasă specializată în cultivarea florilor în grădinile proprii și fondatoarea Hearts & Spade. „Practic, faci compost direct la fața locului”.

Mulcirea în straturi nu este o soluție pentru cei care doresc să amenajeze rapid straturi de grădină. Procesul poate dura câteva luni de la început până la finalizare. Totuși, pentru cei care vor să reducă utilizarea substanțelor chimice în grădină și să evite munca solicitantă de săpare manuală a gazonului și îndepărtare a buruienilor pentru a crea noi zone de plantare, această metodă reprezintă o soluție excelentă.

„Pe lângă faptul că împiedică dezvoltarea buruienilor, această tehnică îmbunătățește structura solului, hrănește microorganismele, afânează treptat pământul, ajută la păstrarea umidității, reduce eroziunea și oferă multe alte beneficii!”, spune Woo. „O poți folosi în straturile deja amenajate pentru a ține buruienile sub control sau pentru a transforma gazonul într-un strat de plantare complet nou”.

Caroline Maurer, fondatoarea și designerul principal al companiei Figment Cottage Gardens, precizează că poți folosi mai multe straturi de ziar în loc de carton dacă dorești ca procesul să se desfășoare mai repede.

Ce trebuie să știi când folosești cartonul pentru mulcirea în straturi

Există câteva aspecte importante de care trebuie să ții cont pentru a obține cele mai bune rezultate cu această metodă.

În primul rând, asigură-te că folosești tipul potrivit de carton. Woo și Maurer sunt de acord că cea mai bună alegere este cartonul ondulat simplu, maro, din care au fost îndepărtate toate autocolantele, benzile adezive pentru ambalare și foliile din plastic. Evită întotdeauna cartonul lucios, lăcuit sau acoperit cu multe imprimeuri, deoarece acesta se descompune mai greu în grădină, recomandă Woo.

Apoi, pregătește corespunzător terenul înainte de a așeza cartonul. Dacă amenajezi straturi noi de grădină pe o suprafață acoperită deja cu gazon, Woo recomandă să tunzi iarba cât mai scurt înainte de a începe și să lași resturile de iarbă pe loc.

Când așezi bucățile de carton, suprapune-le astfel încât iarba și buruienile să nu poată răzbate printre ele. Maurer recomandă o suprapunere de aproximativ 10–13 cm. După ce ai așezat toate bucățile, udă bine cartonul cu ajutorul unui furtun sau al unei găleți cu apă.

„Acest lucru ajută cartonul să rămână la locul lui și accelerează începerea procesului de descompunere”, explică Woo.

Ultimul pas constă în acoperirea cartonului cu straturi de pământ, compost, materiale organice și mulci. Woo menționează că materialele organice pot include atât surse bogate în azot, precum iarba tăiată și zațul de cafea, cât și surse bogate în carbon, precum așchiile de lemn, frunzele căzute și alte resturi vegetale.

Acoperă complet cartonul, astfel încât acesta să rămână umed și să continue să se descompună.

De ce toamna este cel mai bun anotimp pentru mulcirea în straturi

Deși poți aplica această metodă în orice perioadă a anului, specialiștii în grădinărit sunt de acord că toamna este, în general, momentul ideal. Motivul? Ingredientul secret al mulcirii în straturi este timpul, iar înainte de venirea lunilor reci de iarnă, când grădina intră în mod natural într-o perioadă de repaus, ai suficient timp la dispoziție pentru ca procesul să-și facă efectul.

„Toamna este ideală deoarece ai la dispoziție aproximativ șase luni până la plantările de primăvară, timp în care procesul își poate face efectul”, spune Woo. „În plus, ai la îndemână o sursă generoasă de materiale gratuite: frunzele căzute și acele de pin”.

Dacă pregătești toamna straturile de grădină prin acoperirea lor cu carton, primăvara vei putea planta direct în acestea, după câteva luni de descompunere. Până atunci, cartonul se va fi descompus suficient pentru a putea fi săpat cu ușurință, continuând totodată să împiedice apariția buruienilor în zonele pe care nu le sapi.

„Cartonul se descompune lent, dar reprezintă o barieră naturală și biodegradabilă împotriva buruienilor”, spune Maurer. „Dacă amenajezi toamna straturile de grădină folosind această metodă, primăvara vei putea planta direct în ele”.

Woo adaugă că toamna este un moment ideal și pentru că oferă o sursă abundentă de materiale gratuite, precum frunzele căzute și acele de pin, pe care le așază deasupra cartonului.

Așadar, dacă pe lista ta de lucruri de făcut pentru anul viitor se află amenajarea unor noi straturi de grădină, încearcă mulcirea în straturi cu carton încă din această toamnă. Astfel, vei putea începe pregătirile din timp, înainte să cadă zăpada, fără să folosești substanțe chimice și fără să depui un efort fizic epuizant.