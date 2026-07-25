De ce tot mai mulți oameni își învelesc portofelul în folie de aluminiu? Un gest ciudat, dar tot mai popular

3 minute de citit Publicat la 23:45 25 Iul 2026 Modificat la 00:13 26 Iul 2026

Specialiștii spun că multe portofele conțin astăzi documente și carduri echipate cu tehnologii de comunicare fără fir. Foto: Getty Images

Un gest care pare ciudat la prima vedere a devenit tot mai popular pe rețelele sociale: oameni care își învelesc portofelul în folie de aluminiu. Deși poate părea o glumă sau o modă lansată pe TikTok, în spatele acestui obicei se află o preocupare reală legată de securitatea datelor, potrivit The Economic Times.

Specialiștii spun că multe portofele conțin astăzi documente și carduri echipate cu tehnologii de comunicare fără fir, precum RFID (identificare prin radiofrecvență) sau NFC (comunicare în câmp apropiat). În anumite situații, acestea pot transmite informații către cititoare compatibile fără să fie scoase din portofel.

De ce există îngrijorări

Pe lângă cardurile bancare contactless, numeroase acte de identitate, legitimații de serviciu sau abonamente pentru transport folosesc astfel de cipuri.

În Statele Unite, de exemplu, organizația pentru drepturi civile ACLU a atras atenția că anumite permise de conducere cu funcții extinse (Enhanced Driver's License) pot fi detectate de cititoare RFID de la distanțe surprinzător de mari. Aceste documente nu transmit date personale, ci un număr unic de identificare asociat unei baze de date securizate.

Experții spun însă că, dacă același identificator este citit în mod repetat, există posibilitatea urmăririi deplasărilor unei persoane, fără ca aceasta să își dea seama.

Folia de aluminiu chiar funcționează?

Din punct de vedere fizic, răspunsul este da, cel puțin parțial.

Aluminiul este un bun conductor electric și poate bloca sau dispersa undele radio. Același principiu stă la baza așa-numitei cuști Faraday, utilizată pentru a împiedica trecerea semnalelor electromagnetice.

Dacă portofelul este învelit complet în mai multe straturi de folie, aceasta poate reduce semnificativ posibilitatea ca cipurile RFID să fie citite de la distanță.

Totuși, soluția nu este perfectă. Folia se poate rupe ușor, iar orice spațiu rămas descoperit poate permite trecerea semnalului.

Specialiștii recomandă produse dedicate

Experții în securitate cibernetică consideră că folia de aluminiu reprezintă o metodă ieftină și rapidă de protecție, însă nu una infailibilă.

O alternativă mai eficientă o reprezintă portofelele și husele speciale cu protecție RFID. Acestea sunt fabricate din materiale conductoare concepute special pentru a bloca semnalele radio și sunt mult mai rezistente decât folia de bucătărie.

Nu toate cardurile prezintă același risc

Deși termenii RFID și NFC sunt adesea folosiți împreună, ei desemnează tehnologii diferite.

Majoritatea cardurilor bancare contactless folosesc NFC, care funcționează doar la câțiva centimetri de terminalul de plată. Din acest motiv, riscul ca un astfel de card să fie citit de la distanță este redus în condiții reale.

În schimb, unele documente de identitate sau carduri de acces folosesc RFID cu rază mai mare de acțiune, tocmai pentru a putea fi citite rapid la punctele de control.

Cipul metalic de pe card nu este cel care transmite wireless

O confuzie frecventă este legată de cipul metalic vizibil pe cardurile bancare.

Acesta este cipul EMV și funcționează numai atunci când cardul este introdus fizic într-un terminal. El nu poate transmite informații prin radio și nu poate fi scanat de la distanță.

Funcția contactless este realizată de o antenă separată, integrată în interiorul cardului. Dacă pe card apare simbolul contactless, reprezentat prin patru linii curbate asemănătoare semnalului Wi-Fi, înseamnă că acesta poate comunica fără contact direct.

Ce alte obiecte din portofel pot transmite semnale

Pe lângă cardurile bancare, în portofel se pot afla și alte obiecte care folosesc tehnologii wireless:

acte de identitate cu cip RFID;

carduri de acces în clădiri;

legitimații de serviciu;

abonamente pentru transportul public;

unele carduri de călătorie sau documente electronice.

Chiar dacă multe dintre acestea nu conțin informații financiare, ele pot transmite identificatori unici atunci când sunt scanate.

Merită sau nu să îți învelești portofelul în folie?

Specialiștii spun că ideea din spatele acestui trend nu este neapărat folia de aluminiu, ci conștientizarea faptului că portofelul modern conține din ce în ce mai multe dispozitive care pot comunica fără fir.

Folia poate oferi un anumit nivel de protecție împotriva scanărilor neautorizate, însă pentru utilizarea zilnică sunt recomandate portofelele sau husele cu protecție RFID, concepute special pentru acest scop și mult mai durabile.