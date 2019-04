Diferențe între sarea de mare și sarea de masă. Care este mai sănătoasă

foto: Pixabay.com

Multi specialisti recomanda sarea de mare in locul celei de masa, insa nu de multe ori explica de ce.

Principalele diferente se refera la continutul de minerale si metoda de prelucrare. Cea de mare este obtinuta prin deshidratarea apei de mare si este bogata in minerale, in timp ce sarea de masa poate fi obtinuta din apa de mare, dar si din bucati de sare. Cea din urma trece printr-o multime de procese de prelucrare si nu contine alte minerale in afara de sodiu, potrivit BZI.

In cazul sarii de mare se pune o cantitate imensa in rezervoare speciale, iar procesarea se face in mod natural. Totul se realizeaza pe vreme insorita deoarece soarele contribuie la deshidratarea apei. Dupa ce apa se evapora ceea ce ramane in urma se numeste sare de mare.

Aceasta trece printr-un mic proces de curatare, dar minerale raman intacte. Datorita mineralelor aceasta sare are o culoare diferita, cateodata semanand cu nisipul, in timp ce alteori poate fi roz sau gri.

Procesul de recoltare al sarii de masa este cu totul diferit. Fie ca este obtinuta din apa oceanului, fie ca este din bucati de sare, aceasta este prelucrata la temperature ridicate si este deposedata de toate mineralele, cu exceptia clorurii de sofiu. Acesta este procesul de purificare in urma caruia raman doar cristalele pure de sare.

Apoi sarea de masa este tratata cu iod, un mineral care ajuta creierul, dar si cu o substanta care care o face sa nu se lipeasca la umiditate. Acesta din urma este un lucru bun, insa de obicei substantele acelea contin aluminiu, care are efecte negative asupra sanatatii.

In plus, aluminiul este amar ceea ce inseamna ca o sa trebuiasca sa se adauge zahar pentru a neutraliza amaraciunea.