”Cea mai secretă pastilă din lume”. Dr. Mihai Pautov: ”Dacă am lua toți o pastilă măcar o dată la două zile, 80% din veniturile Big Pharma ar scădea!”

La începutul clipului, medicul i-a intrigat pe urmăritori întrebându-se dacă este oare corect să dezvăluie ”secretul”.

„De fapt, mă gândesc dacă este OK să fac acest video, pentru că ce am descoperit aici în India dă toată medicina peste cap. Ce fac granulele astea pe care trebuie să le iei o dată pe zi sau o dată la două zile… Dacă am lua toți o pastilă măcar o dată la două zile, eu cred că 80% din veniturile Big Pharma ar scădea“, spune medicul.

„În primul rând, această pastilă schimbă circuitele în creier și îmbunătățește toate rapoartele chimice. Nivelul de serotonină crește la 10 minute după ce ai luat această pastilă, endorfinele cresc, ceea ce pe de o parte îți îmbunătățește claritatea mentală, pe de altă parte îți dă un nivel mai mare de energie. Foarte mulți studenți mă întreabă ce pot să iau ca să învăţ mai bine, ce pot să iau ca să rezist mai mult la învățat sau la ore. Ăsta, în mod cert, este răspunsul. Participanții la mai multe studii care au luat această pastilă într-o zi foarte stresantă au raportat niveluri mult mai mici pe perioada zilei. Acest supliment are o capacitate unică de a ajunge fix în mușchii inimii. Inima este un mușchi care pompează sânge în fiecare zi. Cu cât acest mușchi este mai puternic, mai antrenat, cu atât va pompa mai ușor, cu atât ne vom simți mai odihniți, cu atât ne vom simți şi mai energizați. Inima unei persoane care ia acest supliment de trei până la cinci ori pe săptămână, dar de preferat în fiecare zi, este mult mai puternică“, susține medicul.



”Și mai mult decât atât, acest supliment este cel mai puternic antiinflamator natural, nu este un antiinflamator chimic, sau un steroid, este un antiinflamator natural, pot să-l iei cât vrei, cu cât îl iei mai mult, cu atât inflamația în corpul tău scade, iar inflamația care este cauzată de stres, de poluare, de toată mâncarea procesată este printre principalele cauze care duc la cancer.



Acest medicament este cea mai bună prevenție împotriva cancerului și poți să iei cât de mult vrei tu. Această pastilă, prin felul ei natural de a se absorbi în organism și de a se lega de elementele care participă la crearea metabolismului nostru, reușește să-l accelereze în așa fel încât oamenii care iau această pastilă, o pastilă pe zi, pot mânca mai mult decât cei care nu o iau, dar nu se îngrașă. Această pastilă, chiar dacă de dimineață îți dă foarte multă energie și te ține energic pe tot parcursul zilei, seara te liniștește și te adoarme“, mai spus medicul.

Mihail Pautov a deschis ulterior flaconul de ”medicamente” și a scos instrucțiunile, unde scria ”15 minute de sport pe zi”. În asta constau cele mai bune medicamente din lume.

„Este atât de simplu! Dacă ar exista o pastilă care le-ar face pe toate cele enumerate mai devreme, persoana care ar inventa-o ar fi cea mai bogată persoană din lume. Cu toate astea, fiecare dintre noi avem această pastilă la noi şi se numește sport. 15 minute pe zi, sau 10 minute pe zi, sau 60 de minute cumulate într-o săptămână o să ducă la toate aceste beneficii. Tot ce trebuie să faci este să-ţi pui niște adiași și să faci sport oriunde. De fapt nu ai nevoie de niciun ingredient, poți să începi să faci sport acum, pe podea“, a concluzionat doctorul Mihail Pautov.