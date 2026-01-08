Doi soți au cumpărat un conac istoric cu 400.000 de dolari. Apoi, proiectul lor de renovare a luat o întorsătură dramatică

Doi soți au cumpărat un conac istoric, iar renovarea s-a dovedit mai complicată decât au estimat FOTO: Instagram/ johnnyyou

Când Johnny Yousef și soția lui, Abby, au cumpărat un conac istoric din Kansas City cu 400.000 de dolari, au crezut că știu exact în ce se bagă.

Johnny, în vârstă de 39 de ani, avea peste 15 ani de experiență în domeniul imobiliar și al renovărilor, construindu-și treptat cariera prin proiecte mici și îndrăznețe. Abby, de 30 de ani, avea un ochi format pentru design și o pasiune pentru păstrarea caracterului original al clădirilor. Împreună, erau convinși că pot readuce la viață locuința neglijată mulți ani, o proprietate de 650 de metri pătrați, cu legături profunde cu istoria orașului.

Au început să împărtășească procesul de transformare online. Actualizările lor de pe TikTok și Instagram, care documentau revovarea conacului, au atras rapid un public numeros, cu mii de oameni urmărindu-i cum depășesc provocare după provocare.

„Am finalizat achiziția proprietății cu trei zile înainte de nașterea primului nostru copil”, a declarat Johnny pentru revistei People, mărturisind că momentul a dat tonul celui mai stresant proiect din viața lor.

Conacul, situat în apropierea Muzeului de Artă Nelson-Atkins din Kansas City, fusese cândva, la începutul anilor 1900, o casă de oaspeți pentru elitele sociale aflate în vizită. Johnny trecuse pe lângă el de nenumărate ori, observând cum se degradează. Când a apărut în sfârșit pe piață, a simțit o atracție puternică.

„Era trist să vezi o casă cu atâta istorie lăsată în paragină”, spune el. „Iubeam structura. Iubeam potențialul ei”.

Abby a simțit același lucru imediat. „Îți dădeai seama că are o poveste”, spune ea. „Nu ne-am dorit niciodată să o ștergem”.

La început, planul părea realizabil. Intenționau să păstreze cât mai mult din caracterul original, să repare ferestrele istorice, să restaureze detaliile arhitecturale și să lase elementele existente ale casei să ghideze designul. Însă, odată ce lucrările au început, problemele s-au acumulat rapid.

Cei doi susțin că s-au confruntat cu mai multe spargeri și acte de vandalism în timpul renovării. O furtună a doborât un copac, distrugând o parte din gardul original din fier.

Pe măsură ce întârzierile în construcție se acumulau, creșteau și costurile. Ceea ce trebuia să fie o renovare de șase luni s-a întins la mai bine de un an. Problemele structurale s-au dovedit a fi mult mai grave decât se așteptau. Fiind vorba despre o clădire istorică, ferestrele nu puteau fi înlocuite și toate cele 27 au trebuit reparate cu mare atenție.

La final, depășiseră bugetul cu aproximativ 350.000 de dolari.

„A trebuit să mă întorc la bancă și să cer un alt împrumut”, spune Johnny. „Am fost nevoiți să ne punem propria casă drept garanție. A fost riscant. Au existat momente în care ne-am întrebat serios dacă nu făcusem o greșeală uriașă”.

În același timp, cuplul finaliza un alt proiect major, o locație pentru nunți, în timp ce se adapta la viața cu un nou-născut. Presiunea era constantă.

„Au fost zile în care ne întrebam cum vom reuși să ducem totul la capăt”, recunoaște Abby. „Sincer, a părut că doar prin ajutorul lui Dumnezeu am trecut peste asta”.

Cu toate acestea, au refuzat să facă compromisuri.

Abby și-a asumat riscuri îndrăznețe în materie de design, insistând asupra finisajelor de lux și a detaliilor atent gândite, de la o bucătărie impunătoare cu o insulă de trei metri, până la materiale personalizate în stil spaniol, convinsă că locuința merita un nivel de rafinament pe măsura istoriei sale.

„Dacă cineva plătește acel preț, ar trebui să simtă dragostea și grija investite în casă. Nu soluții de compromis”, spune ea.

Iar riscul a dat roade. Deși au scos casa la vânzare într-o perioadă pe care Johnny o numește „cea mai proastă perioadă a anului pentru vânzări”, conacul și-a găsit un cumpărător și s-a vândut peste așteptări.

„Ușurarea a fost copleșitoare”, spune Johnny. „Am simțit-o la nivelul sănătății mele mintale. Nu mă mai trezeam în fiecare zi cu acea povară”.

„A fost o zi în care a venit acasă și a spus: «Renunț»”, adaugă Abby. „Iar eu i-am spus: «Nu renunți. Vom trece și peste asta.» Ne-a făcut mai puternici”.

Astăzi, familia Yousef continuă să își împărtășească online parcursul în renovări, iar felul lor sincer de a spune povești a rezonat cu milioane de oameni.

„Vreau ca oamenii să știe că este posibil”, spune Johnny. „Nu trebuie să începi cu un conac. Eu am început cu o casă de oraș de 20.000 de dolari. Înveți pe parcurs”.

Cât despre posibilitatea de a se aventura din nou într-un proiect similar? Sunt reținuți, dar nu exclud ideea. „Suntem mereu în căutare”, spune Johnny. „Case istorice, locuri cu personalitate, locuri care merită o a doua șansă”.