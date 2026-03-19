Rotația Pământului încetinește iar durata zilei crește. Cercetătorii spun că ritmul actual de creștere este neobișnuit de rapid

Schimbările climatice ar putea avea un impact asupra duratei zilei chiar mai mare decât influența Lunii. Foto: Getty Images

Un studiu recent arată că rotația Pământului încetinește treptat, iar una dintre cauze este creșterea nivelului oceanelor, provocată de schimbările climatice. Pe măsură ce apa rezultată din topirea ghețarilor și a calotelor polare ajunge în oceane, distribuția masei pe planetă se modifică, iar acest lucru face ca Pământul să se rotească puțin mai lent, scrie scientificamerican.com.

Consecința este că durata unei zile crește, chiar dacă schimbarea este foarte mică: aproximativ 1,33 milisecunde în plus la fiecare secol.

Deși majoritatea oamenilor consideră că o zi are exact 24 de ore, în realitate durata ei nu este perfect constantă. Ea poate varia din mai multe motive: atracția gravitațională a Lunii, procesele geologice din interiorul Pământului, mișcările oceanelor sau chiar condițiile atmosferice.

Specialiștii spun că, până la sfârșitul acestui secol, schimbările climatice ar putea avea un impact asupra duratei zilei chiar mai mare decât influența Lunii. Chiar dacă vorbim doar despre milisecunde, aceste diferențe pot deveni importante în domenii care depind de măsurători extrem de precise, cum ar fi navigația spațială.

Fenomenul poate fi explicat simplu: atunci când masa planetei se mută de la poli spre zonele mai apropiate de ecuator, rotația încetinește. Cercetătorii compară efectul cu un patinator artistic care se învârte: când își întinde brațele, viteza de rotație scade.

Pentru a ajunge la aceste concluzii, oamenii de știință au analizat compoziția chimică a unor fosile pentru a estima cum a variat nivelul mărilor de-a lungul anilor. Apoi au calculat cum ar fi influențat aceste schimbări durata zilei. Rezultatele arată că, de-a lungul timpului, durata zilei a crescut sau a scăzut în funcție de formarea și topirea gheții de pe planetă.

Totuși, ritmul actual de creștere este neobișnuit de rapid. Cercetătorii spun că niciodată nu s-a produs atât de repede precum în ultimele două decenii.