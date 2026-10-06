Doi soți au plătit mărunțiș pe un pulover de la second-hand. Haina fusese de fapt a unei celebrități și s-a vândut cu 43.020 de dolari

Puloverul Goodwill purtat de Vincent Lombardi. Sursa foto: Heritage Auctions

Puloverul cumpărat cu doar 58 de cenți de la un magazin second-hand Goodwill din Carolina de Nord s-a dovedit a fi o „comoară” vestimentară. Avea o legătură remarcabilă cu istoria fotbalului american.

Cei doi soți din Tennessee, Sean și Rikki McEvoy, au cumpărat puloverul negru cu auriu în 2014, intenționând inițial să îl ducă la magazinul lor de haine vintage din Knoxville. Câteva luni mai târziu, și-au dat seama că acesta ar fi putut să îi aparțină legendarului antrenor de fotbal american Vince Lombardi, potrivit Times of India.

Puloverul a fost vândut ulterior la licitația Sports Platinum Night pentru 43.020 de dolari, în februarie 2015, transformând o achiziție făcută cu mărunțiș într-o piesă de colecție sportivă evaluată la zeci de mii de dolari.

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Descoperirea de 58 de cenți de la Goodwill

Cei doi soți au găsit puloverul într-un magazin Goodwill din Asheville, Carolina de Nord, unde hainele și alte produse erau vândute la kilogram. Prețul a fost de doar 58 de cenți pentru pulover.

La început, nu exista niciun indiciu că obiectul vestimentar cu aspect obișnuit ar fi avut o valoare istorică importantă. Cuplul plănuia să îl ducă înapoi la Knoxville, pentru afacerea lor cu haine vintage.

Descoperirea a avut loc câteva luni mai târziu, când cei doi urmăreau la televizor un documentar despre Lombardi. Au observat o imagine în care celebrul antrenor purta un pulover care semăna aproape perfect cu cel cumpărat de la Goodwill.

Acest lucru i-a determinat să analizeze mai atent obiectul găsit. O etichetă din interiorul puloverului le-a confirmat suspiciunea.

Indiciul care l-a legat de Lombardi

În interiorul puloverului se afla o bucată de material alb din bumbac, pe care erau scrise de mână cuvintele „Lombardi 46”. Heritage Auctions a precizat că această inscripție identifica în mod clar obiectul vestimentar ca aparținându-i lui Lombardi.

Antrenorul a purtat puloverul în perioada în care a activat la West Point, unde a fost antrenor secund al echipei de fotbal american a Academiei Militare a Statelor Unite, Black Knights. Perioada petrecută la academia militară a precedat intrarea sa în NFL.

Anii petrecuți de Lombardi la West Point au reprezentat o etapă importantă în cariera sa de antrenor. Ulterior, el și-a făcut debutul în NFL la New York Giants, în 1954, înainte de a deveni unul dintre cei mai cunoscuți antrenori din istoria fotbalului american.

Fotografiile din acea perioadă îl arătau pe Lombardi purtând același pulover distinctiv, negru cu auriu, ceea ce a oferit descoperirii făcute într-un magazin second-hand o legătură suplimentară cu proprietarul său inițial.

Cum a ajuns puloverul la Goodwill

Puloverul avea propria sa poveste înainte de a ajunge pe raftul unui magazin Goodwill. Heritage Auctions a relatat că acesta fusese donat de văduva lui Bill Wannamaker, care a fost antrenor la West Point alături de Lombardi în anii 1940 și la începutul anilor 1950.

Această legătură explică modul în care un obiect vestimentar asociat cu Lombardi a ajuns în cele din urmă într-un magazin de caritate.

Puloverul a fost ulterior oferit spre vânzare la licitație, unde istoria sa a atras atenția colecționarilor.

Casa de licitații a decis, de asemenea, să doneze integral către Goodwill comisionul obținut din vânzare. Heritage Auctions a precizat că decizia a fost luată în semn de recunoaștere pentru contribuția lui Wannamaker la istoria fotbalului și pentru dorința inițială a familiei ca puloverul să contribuie la strângerea de fonduri pentru organizația caritabilă.

De la un magazin second-hand la o bucată din istoria sportului

După ce legătura dintre pulover și Lombardi a fost stabilită, obiectul nu mai era doar o piesă vestimentară vintage. A devenit o mărturie concretă a perioadei în care Lombardi își construia cariera de antrenor la West Point.

Inscripția scrisă de mână, fotografiile din perioada respectivă și legătura cu un fost antrenor de la West Point au contribuit la importanța sa istorică.

Diferența dintre prețul plătit inițial și suma obținută la licitație a fost remarcabilă. Cei doi soți, Sean și Rikki McEvoy, au plătit doar 58 de cenți pentru pulover, în timp ce un colecționar anonim, care a participat la licitație prin telefon, a plătit în cele din urmă 43.020 de dolari pentru acesta.