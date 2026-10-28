După ce și-au făcut calculele, doi soți au vândut tot și și-au cumpărat o casă în Italia fără să o vadă: „Nu mai vrem să plătim rate”

Ricardo Parata și Krysti-Glory Gallo se vor muta în februarie 2027 în casa pe care nu au văzut-o niciodată FOTO: Instagram/ theitalian_project

Sătui să-și facă mereu calcule înainte de a merge la cumpărături sau de a face o achiziție importantă pentru familie, doi soți din Australia au luat o decizie foarte curajoasă: au vândut tot ce aveau și au cumpărat o casă în Italia fără să o fi văzut.

Ricardo Parata și Krysti-Glory Gallo, ambii de 36 de ani, vor pleca în luna februarie de pe Gold Coast, una dintre cele mai pitorești zone ale Australiei, împreună cu cei doi copii. „Nu vrem să mai trăim doar pentru a ne plăti creditul ipotecar”, spun ei, potrivit Today.it.

Cei doi câștigă între 150.000 și 160.000 de dolari australieni pe an (echivalentul a aproximativ 100.000 de euro), au o casă în proprietate și trei surse de venit. Și totuși, înainte de a merge la cumpărături, se trezesc verificându-și contul bancar. Acesta este unul dintre motivele care i-au determinat pe Krysti-Glory Gallo și pe Ricardo Parata, care au doi copii de 11 și 6 ani, să ia o decizie radicală: să vândă totul, să părăsească Gold Coast și să o ia de la capăt în Italia.

Destinația lor este Lucca, în Toscana, unde au cumpărat deja o casă în valoare de 205.000 de euro. Mutarea este programată pentru februarie 2027.

Cei doi spun că în Australia costul vieții a crescut atât de mult încât le este dificil să mai trăiască așa cum s-au obișnuit.

„Ne-am dat seama că mutarea în străinătate era o soluție mai bună decât să rămânem în Australia atunci când salariul meu nu a mai fost suficient pentru a acoperi rata creditului ipotecar”, a explicat Krysti.

În 2023, cei doi și-au cumpărat o casă pe Gold Coast, pe care speră să o vândă acum cu aproximativ un milion de dolari australieni. Krysti spune că mai au de rambursat aproximativ 600.000 de dolari australieni din creditul ipotecar.

Femeia a calculat, de asemenea, că, dacă ar fi continuat să plătească împrumutul pe întreaga perioadă contractuală de 30 de ani, costul total al casei ar fi ajuns la aproape 1,3 milioane de dolari australieni.

În ciuda veniturilor familiei, cuprinse între 150.000 și 160.000 de dolari australieni pe an, cheltuielile anuale ajung la cel puțin 120.000 de dolari. Ricardo, care lucrează în domeniul educației, a fost nevoit să își găsească un al doilea loc de muncă, sacrificându-și serile și weekendurile.

„Ricardo are două locuri de muncă, unul cu normă întreagă și altul care presupune program de noapte, în weekenduri și deplasări. Și totuși, continuăm să ne verificăm contul bancar înainte de a cumpăra lucrurile de care avem nevoie”, a povestit soția lui.

Din acest motiv s-au decis să folosească averea acumulată prin deținerea casei din Australia pentru a cumpăra o locuință în Italia, fără să contracteze un alt credit ipotecar.

Casa din Lucca, cumpărată fără să o fi văzut vreodată în realitate

Soții au cumpărat deja o casă cu trei dormitoare, situată într-o mică localitate din apropierea orașului Lucca. A costat 205.000 de euro, adică aproximativ 330.000 de dolari australieni. Achiziția a fost realizată de la distanță, fără ca cei doi să vadă personal proprietatea.

„Mulți ne întreabă dacă suntem îngrijorați pentru că încă nu am văzut casa cu ochii noștri. Dar, sincer, nu suntem deloc îngrijorați”, a explicat Krysti, care este designer.

Înainte de a semna contractul, cei doi au analizat documente, fotografii și videoclipuri, au participat la o vizionare virtuală pe Zoom și le-au cerut chiar unor localnici să filmeze cartierul.

După vânzarea proprietății din Australia și achitarea datoriei rămase, estimează că vor obține aproximativ 450.000 de dolari australieni din capitalul net acumulat în locuință. Potrivit planurilor lor, această sumă le va permite să finanțeze achiziția noii case și să înceapă o viață în Italia fără datorii imobiliare.

Estimările lor indică cheltuieli anuale ale familiei de aproximativ 45.000 de euro, după eliminarea ratei creditului ipotecar. Este, desigur, o estimare care va trebui verificată în raport cu costurile reale ale noii vieți.

Originile italiene și visul de a se întoarce

Pentru Krysti și Ricardo, Italia nu este o țară necunoscută. Bunicul ei era originar din Catanzaro, în Calabria, în timp ce bunicii lui proveneau din Celano, în Abruzzo. În 2023, familia a vizitat Italia și s-a îndrăgostit de peisajele sale și de ritmul vieții de zi cu zi.

Originile italiene le-au ușurat, de asemenea, planul. Ricardo și copiii au obținut pașaportul italian datorită cetățeniei dobândite prin descendență, în timp ce Krysti se va putea muta în Italia în calitate de soție a unui cetățean italian.

Inițial, au luat în considerare Florența, Pescara și Bologna, dar căutau o localitate mai puțin costisitoare, cu o atmosferă mai intimă și mai liniștită. Căutările s-au oprit la Lucca, un oraș apreciat pentru școli, comunitatea internațională și patrimoniul cultural.

„Nu vrem să câștigăm mai mult, vrem să ne bucurăm de viață”

Nu doar economiile i-au convins să facă acest pas. În videoclipurile publicate pe TikTok, pe profilul @the_italianproject, cei doi vorbesc despre dorința de a petrece mai mult timp împreună și de a le oferi copiilor noi oportunități.

Visează să poată să stea în oraș la o cafea, să-și vadă copiii jucându-se și să poată vizita alte orașe europene fără să fie nevoiți să facă zboruri intercontinentale.

„În loc să mergem la centrul comercial în weekend, am putea decide să mergem la Barcelona”, a povestit Ricardo.

Dincolo de toate acestea, ceea ce îi atrage este tocmai stilul de viață diferit și ritmul mai relaxat al zilelor.

„Vrem un alt stil de viață. Vrem să stăm într-o piață, să bem un espresso sau un spritz, în timp ce copiii noștri se joacă alături de alți copii”, a povestit cuplul.

Plecarea din Australia nu va fi ușoară. Amândoi recunosc că au avut o viață frumoasă în țara lor, dar simt că munca și cheltuielile au ajuns să le ocupe prea mult din timp și din energie.

„Știm că va fi foarte trist să ne luăm rămas-bun la aeroport, dar trebuie să facem acest pas”, a spus Krysti. „Oportunitățile care li se vor deschide copiilor noștri vor fi extraordinare. Vor fi bilingvi, cetățeni europeni și vor avea foarte multe posibilități”.