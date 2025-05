Egiptul vrea să schimbe regulile pentru vizitarea piramidelor și pentru asta are un proiect de 45 de milioane de euro

Egiptul ia măsuri pentru a reamenaja Platoul Giza pentru ca vizitatorii să aibă o experiență turistică mai plăcută. FOTO: Getty Images

Egiptul vrea să reamenajeze Platoul Giza pentru ca vizitatorii să aibă o experiență turistică mai plăcută, însă proiectul s-a izbit deja de opoziția comercianților care agasează turiștii. Milioane de turiști merg anual în Egipt pentru a admira faimoasele Piramide din Giza. Deși este unul dintre cele mai cunoscute situri antice din lume, mulți vizitatori rămân cu un gust amar. Timp de ani de zile, situl inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO a fost afectat de o administrare deficitară, de vânzători ambulanți neautorizați și agresivi, precum și de rapoarte privind abuzurile asupra animalelor, scrie Euronews.

Acum, autoritățile egiptene încearcă să schimbe această imagine printr-un amplu proiect de modernizare – însă începutul a fost marcat de proteste.

› Vezi galeria foto ‹

Supraaglomerarea și abordarea insistentă a turiștilor de către comercianți au umbrit adesea vizita pe Platoul Giza – locul unde se află celebrele piramide și Marea Sfinx.

Planul dezvăluit de guvernul egiptean își propune să relanseze situl printr-o mai bună gestionare și reglementare a activităților comerciale. Proiectul, coordonat de compania Orascom Pyramids Entertainment Services, are un buget estimat la 51 de milioane de dolari (aproximativ 45 de milioane de euro).

Săptămâna trecută a fost testat un nou punct de acces către complex, amplasat pe Autostrada Fayoum, cu scopul de a înlocui intrarea istorică de lângă hotelul Marriott Mena House, adesea afectată de blocaje și aglomerație. Însă perioada de testare a fost marcată de proteste ale operatorilor de tururi cu cai și cămile, care au blocat intrarea vehiculelor în semn de nemulțumire față de mutarea lor în noi zone de parcare desemnate.

Aceștia susțin că noile amplasamente sunt prea departe de intrare și că măsura le va afecta serios afacerile. Comercianții au fost de multă vreme acuzați de hărțuirea turiștilor și de presupuse tentative de înșelăciune.

Omul de afaceri Naguib Sawiris, fondatorul Orascom Telecom Holding și Orascom Investment Holding, a declarat pe platforma X că vânzătorii care refuză relocarea vor fi înlăturați. „Satisfacția turiștilor și conservarea acestei comori sunt mult mai importante decât interesele a 2.000 de persoane care au prejudiciat imaginea țării timp de ani de zile”, a scris Sawiris.

Vehicule electrice pentru turiști

Noile măsuri interzic accesul vehiculelor private și al autocarelor pe platou, punând la dispoziția turiștilor și ghizilor lor vehicule electrice ecologice pentru deplasare.

Deși tranziția urmărește să crească sustenabilitatea sitului, unii vizitatori s-au plâns pe rețelele sociale de lipsa suficientă a acestor vehicule, fiind nevoiți să aștepte sau să parcurgă distanțele pe jos, în căldura intensă. În replică, Orascom a emis un comunicat în care precizează că 45 de autobuze electrice sunt disponibile la fața locului, cu curse programate la fiecare cinci minute.

Proiectul de reamenajare prevede, de asemenea, restaurarea mai multor morminte, introducerea biletelor online și construirea unui nou centru pentru vizitatori.

Avertismente împotriva tururilor cu animale la Piramidele din Giza

Unii speră că relocarea comercianților va contribui și la reducerea abuzurilor asupra animalelor, raportate frecvent în zonă.

O investigație recentă realizată de organizația People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) a descoperit cazuri de abuzuri repetate și animale lăsate să moară pe marginea drumului.

„PETA a documentat situații în care cămile și cai au fost bătuți, biciuiți sau înfometați la piramide”, a declarat Jason Baker, vicepreședinte PETA Asia. „Animalele sunt exploatate până la moarte, apoi abandonate ca niște gunoaie în afara sitului. Piramidele din Giza ar trebui să simbolizeze frumusețea și istoria Egiptului – nu cruzimea necontrolată asupra animalelor. Guvernul egiptean trebuie să ia măsuri urgente pentru a elimina aceste suferințe.”

Organizația face apel la turiști să evite tururile cu animale în zonă.