Fiica lui Brigitte Macron, în vârstă de 42 de ani, și-a făcut publică relaţia cu instructorul ei de kitesurfing, cu 20 de ani mai tânăr

Fiica lui Brigitte Macron, în vârstă de 42 de ani, și-a făcut publică relaţia cu instructorul ei de kitesurfing, cu 20 de ani mai tânăr. FOTO colaj Instagram

Fiica primei-doamne a Franţei Brigitte Macron şi-a dezvăluit noua relaţie cu instructorul ei de surf, care este cu 20 de ani mai tânăr decât ea. Tiphaine Auziere, în vârstă de 42 de ani, a publicat recent pe Instagram o fotografie în care apare alături de Antoine Lecomte, de 22 de ani, în timpul unei călătorii la Amsterdam.

Cei doi s-ar fi cunoscut în stațiunea exclusivistă Le Touquet, din nord-vestul Franței, unde Lecomte lucra ca instructor de kitesurfing.

"A fost imediat evident că între ei există o conexiune", a declarat pentru Gala un apropiat al lui Auzière, scrie The New York Post.

"Au foarte multe lucruri în comun: dragostea pentru Le Touquet și pentru senzațiile tari, dar și pasiunea pentru călătorii și antreprenoriat”, a adăugat sursa.

Brigitte Macron ar fi "încântată" că fiica sa și-a găsit din nou dragostea, la doar câteva luni după despărțirea acesteia de prezentatorul francez de televiziune Cyril Hanouna, cunoscut pentru orientările sale politice de dreapta.

"A reacționat exact așa cum ar reacționa orice mamă. Pentru ea, cel mai important lucru este fericirea fiicei sale, așa că este foarte fericită să o vadă înflorind", a declarat sursa pentru Gala. "Va fi încântată să-l cunoască pe Antoine", a mai adăugat aceasta.

Potrivit informațiilor citate, Antoine le-ar fi cunoscut deja pe cele două fiice ale lui Tiphaine, Aurele, în vârstă de 10 ani, și Elise, în vârstă de 12 ani.

Diferența de vârstă de două decenii dintre Tiphaine și Antoine este cu cinci ani mai mică decât diferența de vârstă dintre mama sa, Brigitte Macron, în vârstă de 73 de ani, și cel de-al doilea soț al acesteia, președintele Franței, Emmanuel Macron, în vârstă de 48 de ani.

Emmanuel Macron avea 15 ani când și-a întâlnit pentru prima dată viitoarea soție. La acea vreme, Brigitte Macron era căsătorită, avea deja trei copii și era profesoară la școala privată din Amiens unde învăța viitorul președinte al Franței.

Tiphaine avea doar 9 ani când relația dintre mama sa și Emmanuel Macron ar fi început. După ce situația a devenit cunoscută, părinții lui Emmanuel Macron l-au retras de la școala respectivă.

Emmanuel Macron și Brigitte Trogneux s-au căsătorit când el avea 29 de ani, iar ea 54 de ani. Președintele francez nu are copii biologici.