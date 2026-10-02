Fostul soț al lui Halle Berry a obținut ordin de restricție împotriva ei. Actriței i-a fost limitat și dreptul de vizitare a copilului

Actorul francez Olivier Martinez și actrița Halle Berry, în 2014, pe vremea când erau căsătoriți. Sursa foto: Getty Images

Actorul francez Olivier Martinez a obținut un ordin de restricție temporar împotriva fostei sale soții, Halle Berry. Actrița va avea temporar vizite restricționate cu fiul său.

După acuzațiile potrivit cărora Halle Berry și-ar fi agresat fizic fiul în vârstă de 12 ani, Maceo, Olivier Martinez a obținut un ordin de restricție temporar împotriva actriței.

Joi, 1 octombrie, un judecător din comitatul Los Angeles a aprobat solicitarea lui Martinez pentru un ordin de restricție temporar care îi vizează atât pe el, cât și pe Maceo, potrivit documentelor judiciare consultate de PEOPLE.

Judecătorul a dispus modificarea temporară a programului de vizitare, precizând că custodia parțială trebuie „continuată pentru a menține comunicarea dintre Berry și Maceo”, respingând în același timp solicitarea ca abstinența lui Berry să fie monitorizată, pe motiv că există „informații insuficiente”.

În documentele depuse de Martinez, el a invocat „abuzul de alcool” și a susținut că acesta ar fi contribuit la comportamentul pe care i-l impută lui Berry. El a cerut inclusiv evaluări pentru droguri și alcool și teste de sobrietate înainte, în timpul sau după vizitele cu Maceo. Acestea sunt însă acuzațiile și solicitările lui Martinez, nu fapte stabilite de instanță.

Drept de vizitare limitat

Ordinul modifică, de asemenea, programul vizitelor lui Berry cu Maceo, limitând timpul petrecut de aceasta cu fiul său la zilele de luni și marți, între orele 10:00 și 20:00, precum și sâmbăta și duminica, între orele 10:00 și 20:00.

Ordinul de restricție temporar va rămâne în vigoare până la o audiere programată mai târziu în această lună, când un judecător va decide dacă măsura va deveni sau nu permanentă.

Într-o declarație transmisă către PEOPLE, avocata lui Berry, Marina Beck, a descris demersul lui Martinez drept „complet lipsit de temei și în mod deliberat înșelător”.

„Să spunem că această cerere este complet lipsită de temei și în mod deliberat înșelătoare ar fi o subestimare”, a declarat Beck, adăugând ulterior: „Din fericire, Halle este obișnuită cu acest tip de comportament scandalos din partea domnului Martinez și, deși este profund întristată, nu va permite ca acest lucru să o împiedice să lupte pentru interesul superior al lui Maceo și să îi ofere dragostea și sprijinul de care are nevoie.”

Acuzații șocante făcute de fostul soț despre relația ei cu copilul

În cererea depusă pe 1 octombrie, Martinez a susținut că Berry, în vârstă de 60 de ani, i-ar fi provocat „suferință emoțională și psihică din cauza abuzului fizic asupra copilului nostru minor, Maceo”, potrivit unui document obținut de PEOPLE.

Martinez a susținut că Berry „l-a apucat pe Maceo de gât și a început să-l sugrume în timp ce striga: «Cine este dominant acum?! Cine este dominant?»”, în timpul incidentului reclamat.

Martinez a mai susținut în document că Berry ar fi fost implicată anterior în „episoade de abuz de-a lungul ultimilor ani”, inclusiv „alte atacuri fizice asupra fiului nostru, precum și abuz verbal și emoțional din partea petiționarei asupra mea”.

Avocatul lui Martinez, Patrick Baghdaserians, a declarat că „principala preocupare a clientului meu este sănătatea, bunăstarea și siguranța copilului minor, de aici și acțiunea pe care a întreprins-o în instanță prin depunerea solicitării pentru un ordin de restricție în caz de violență domestică”.

„A doua preocupare ar fi ca mama să primească ajutorul adecvat de care are nevoie pentru a-și rezolva problemele, astfel încât să se poată îmbunătăți, lucru care, la rândul său, l-ar ajuta pe copil pe viitor”, a adăugat avocatul.

Baghdaserians îl descrie pe Martinez drept „un părinte iubitor”, care „a încercat să facă tot ce a putut”.

„Evident, este întotdeauna dificil atunci când te afli într-o relație de co-parenting. Principala noastră preocupare în acest moment este o singură problemă reală, și anume protejarea acestui copil minunat”, a spus avocatul.

Halle Berry și Olivier Martinez și-au finalizat divorțul, în 2023, după o dispută de opt ani

Ordinul de restricție temporar vine la trei ani după ce Berry și Martinez și-au finalizat divorțul, în 2023, după o dispută de opt ani.

La momentul respectiv, Berry a fost obligată să îi plătească lui Martinez pensie alimentară pentru copil în valoare de 8.000 de dolari pe lună, precum și „4,3% din orice venit pe care îl primește peste 2.000.000 de dolari”, sub forma unui sprijin suplimentar.

Audierea privind ordinul de restricție este programată pentru 16 octombrie.

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24. În caz de pericol imediat, apelați 112.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului 116111, linia europeană de asistență pentru Copii.