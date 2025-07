O familie a decis să renunțe la garajul devenit depozit și l-a transformat într-o casă incredibil de frumoasă pentru fiul lor

Garaj transformat în apartament de lux cu 69.000 de dolari FOTO: Profimedia Images

Mulți părinți fac tot posibilul pentru a-și sprijini copiii, dar Christina și Jeff Starmer au dus totul la un alt nivel atunci când fiul lor a vrut să lanseze un startup imediat după terminarea liceului.

Au decis să transforme garajul casei într-o garsonieră, oferindu-i un loc gratuit unde să locuiască în timp ce se concentra pe afacerea lui. Proiectul a fost un real avantaj pentru tânăr și le-a permis soților Starmer să descopere și o sursă suplimentară de venit.

În toamna anului 2022, familia Starmer era pe punctul de a trece printr-o schimbare importantă. Christina și Jeff locuiesc în Jacksonville, Florida, unde dețin CenterBeam Construction, o firmă care renovează case istorice. Au doi copii, Chloe Starmer (29 de ani) și Lyman Starmer (21 de ani).

Lyman era pe punctul de a absolvi liceul. Plănuia să se mute din casa părinților după absolvire și să se dedice lansării startup-ului său, Deli, care folosește inteligența artificială pentru a ajuta oamenii în procesul de căutare a unei locuințe.

Dar Christina, în vârstă de 55 de ani, era îngrijorată că fiul ei nu și-ar permite să locuiască singur și să-și înceapă afacerea, mai ales că în zona lor chiriile au prețuri foarte mari.

„El trebuia să găsească programatori și alte lucruri de genul acesta, iar eu i-am spus: «Nu ai bani, iar orice bani pe care îi primești pentru companie, nu vrei să-i cheltui pe chirie»”, a declarat ea pentru Business Insider.

Garajul familiei a oferit soluția perfectă.

Familia Starmer locuiește într-o casă de 19 ani. În acest timp, au adăugat un garaj separat pe proprietate. Garajul, parțial amenajat, de 35 de metri pătrați, era folosit în principal ca spațiu de depozitare pentru biciclete, echipamente de fitness și un al doilea frigider, dar avea deja instalație electrică și de apă, care nu fuseseră încă conectate.

Fiind obișnuiți cu construcțiile și renovările, Christina a sugerat să transforme spațiul într-un apartament unde Lyman să poată locui fără chirie. Ea și Jeff puteau, de asemenea, să îl listeze pe Airbnb după ce fiul lor se muta, obținând astfel o sursă suplimentară de venit.

„Muncea atât de mult”, a spus Christina. „Noi am pornit o afacere și știu ce presupune asta, așa că mi-am zis: «Le-aș oferi copiilor mei toate șansele din lume»”.

A fost o decizie firească pentru întreaga familie.

Familia Starmer a început renovarea în noiembrie 2022. Christina a spus că inițial a stabilit un buget de 48.000 de dolari pentru renovare. Ea și Jeff au fost propriii lor antreprenori și au făcut majoritatea lucrărilor singuri, apelând la ajutor extern doar pentru instalațiile electrice și sanitare. Fiica lor, Chloe, i-a ajutat cu designul și amenajarea spațiului, venind în weekenduri, iar Lyman a contribuit la lucrări fizice precum montarea gresiei și ridicarea pereților.

Structura avea inițial două uși de garaj, iar renovarea a început cu închiderea uneia dintre ele. „Cealaltă ușă de garaj există și astăzi”, a spus Christina. „Astfel, dacă cineva ar vrea vreodată să o transforme la loc, ar putea avea un garaj funcțional”.

Spațiul finalizat funcționează ca o garsonieră primitoare. Când intri, ajungi direct în bucătărie, care are o mică insulă cu locuri la bar, frigider, aragaz și mașină de spălat vase.

Maximizarea spațiului a fost o prioritate. De exemplu, bucătăria a fost proiectată cu o cămară încorporată. „Când am făcut structura, mi-am zis: «Știu că e un perete de 10 cm, dar cred că pot face o cămară aici». Așa că, în loc să-l acoperim pur și simplu, am făcut o cutie mare și lungă și am pus uși în față,” a spus Christina. „Am pus tapet pe spate și câteva rafturi, și, dintr-o dată, ai o cămară pentru conserve”.

Aducerea luminii naturale în zona de zi a fost o provocare. O mică zonă de living se află vizavi de bucătărie și include o unitate de aer condiționat. Christina a spus că cea mai mare provocare a fost lipsa luminii naturale, deoarece întreaga garsonieră avea doar o ușă de sticlă și o fereastră. Ușa de sticlă era în dormitor, separat de living printr-un perete, așa că au decis să adauge o fereastră interioară. „Am mers la un depozit de materiale vechi și am găsit o ușă de sticlă din anii 1900, am pus-o pe orizontală și a devenit fereastră între cele două camere,” a spus Christina.

Tavanul înalt face ca spațiul să pară mai mare. „Garajul a fost construit inițial cu un acoperiș în patru ape, ceea ce face ca tavanul să fie mai înalt”, a explicat Christina. Tavanele au aproape 3,3 metri înălțime, față de cei 2,4 metri obișnuiți. În plus, există grinzi expuse pentru un plus de caracter. „Se simte mult mai spațios”, a adăugat ea.

Apartamentul are chiar și mașină de spălat și uscător, deși Christina are o mică nemulțumire legată de asta. Baia apartamentului este vizavi de dormitor și este ridicată cu un nivel față de restul spațiului. „Instalația era deja trasă acolo, așa că nu am vrut să spargem betonul”, a spus Christina despre motivul pentru care există un prag. Au ridicat baia cu aproximativ 18 cm, ceea ce le-a permis să economisească bani și să creeze separare între baie și dormitor. Au pus și o mașină de spălat și un uscător suprapuse pe holul dintre dormitor și baie, vizavi de un dulap. Christina a pus un sertar sub mașini pentru depozitarea detergentului, dar a recunoscut că „încă o deranjează” pentru că uscătorul e puțin prea sus. O scară mică rezolvă însă problema.

Proiectarea spațiului mic nu a fost o sarcină ușoară. Christina a spus că proiectarea layout-ului a fost cea mai mare provocare, dorind ca apartamentul să se simtă ca o garsonieră adevărată, în ciuda spațiului limitat. „Am vrut un flux bun într-un spațiu foarte mic, ca cineva să nu se simtă îngrădit”, a spus ea. A evitat capcanele spațiilor mici, cum ar fi paturile supraetajate prea joase sau scările foarte înguste. S-a concentrat pe crearea unui spațiu pe un singur nivel, care să pară deschis și primitor.

Renovarea a costat în final aproximativ 69.000 de dolari și a durat patru luni. Christina și Jeff au terminat proiectul în martie 2023, creând un spațiu perfect pentru fiul lor care și-a lansat cariera. Va fi ușor de închiriat în viitor. „Încă nu l-am pus pe Airbnb, dar urmează”, a spus Christina.

Deși proiectul a depășit bugetul, familia Starmer a economisit zeci de mii de dolari lucrând pe cont propriu. „Dacă angajezi un antreprenor și plătești toată munca, inclusiv finisaje, structură, montarea mobilierului și tot ce am făcut noi, vei ajunge cu siguranță la 120.000 de dolari în piața de azi”, a spus Christina.

Lyman s-a mutat în apartament când a fost gata și a locuit acolo până s-a mutat la New York, anul acesta. „Faptul că părinții mei au transformat garajul într-o garsonieră mi-a oferit ceea ce fondatorii la început de drum nu au niciodată destul”, a spus Lyman. „Faptul că am economisit aproximativ 1.500 de dolari lunar la chirie aproape doi ani mi-a permis să investesc fiecare dolar în Deli, platforma AI la care lucram, angajând programatori, plătind cloud-ul și prelungind perioada de dezvoltare, în loc să dau banii pe chirie”.

„Aveam o ușă pe care o puteam închide pentru maratoane de programare sau întâlniri cu investitori pe Zoom, dar eram destul de aproape să intru în casă pentru cină sau un sfat rapid. Această combinație de independență și sprijin familial a transformat o simplă renovare în rampa de lansare a startup-ului meu”, a mai spus el.

Christina a spus că tranziția la viața fiului în garsonieră a decurs fără probleme și a fost recunoscătoare că a putut să-i ușureze drumul. „Când a început să locuiască afară, dimineața venea să bea cafea înainte să meargă la școală, deși avea o cafetieră și acolo”, a spus ea. „Seara, când ajungea acasă, făcea duș, lucra puțin și apoi venea să mâncăm cu toții împreună”. „Mi s-a părut minunat”, a adăugat ea.

Acum, restul familiei Starmer îi ajută și pe alții să-și transforme garajele.

Familia Starmer a postat videoclipuri despre proiect pe rețelele sociale, iar acestea au devenit virale, adunând milioane de vizualizări pe TikTok.

Datorită interesului, Christina, Jeff și Chloe au decis să împărtășească online ce au învățat despre renovarea spațiilor mici. Vând planuri pentru conversia garajelor pe site-ul lor, Her Home Reno. În iunie, au lansat și un curs online pentru a-i învăța pe începători cum să abordeze un proiect similar.

Christina a spus că au vândut deja sute de planuri și speră ca experiența lor să-i ajute și pe alții să valorifice la maximum spațiile de care dispun.