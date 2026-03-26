FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime

Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime

Casele mici și minimaliste există de mulți ani, iar cererea pentru spații de locuit mai reduse este în creștere, însă cea mai îngustă casă din lume duce lucrurile la un alt nivel.

Este proiectată pentru a oferi toate facilitățile unei locuințe moderne, dar într-un spațiu care are doar 63 de centimetri lățime, potrivit La Republica.

› Vezi galeria foto ‹

Proiectată și deținută de Fabio Moreno, casa îngustă din Aucallama, Peru, își propune să transmită ideea că fericirea nu depinde de dimensiunea unei locuințe, ci mai degrabă de modul în care valorifici spațiul de care dispui. Structura sa îngustă și culorile vii au atras deja mii de vizitatori și este probabil să devină o atracție turistică populară.

Deși poate părea doar o instalație artistică în aer liber, cea mai îngustă casă din lume are majoritatea dotărilor unei locuințe moderne, inclusiv baie, bucătărie, sufragerie, hol, dormitor, birou, spațiu pentru spălat rufe, precum și două scări care leagă cele două niveluri. Și, cumva, toate acestea sunt înghesuite într-un spațiu de doar 63 de centimetri lățime.

Situată chiar vizavi de piața principală din Aucallama, cea mai îngustă casă din lume poate fi vizitată de trecătorii curioși, însă spațiul îngust face foarte dificilă explorarea interiorului de către două sau mai multe persoane, din cauza dimensiunii sale.

Fabio Moreno a trimis deja aplicația către Guinness World Records pentru titlul de „cea mai îngustă casă din lume”, însă ar putea dura ceva timp până la confirmare. Guinness trebuie mai întâi să efectueze un proces de verificare care include măsurători oficiale și documentație tehnică. Cu toate acestea, Moreno este încrezător că va obține recordul mondial.