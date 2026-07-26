De ce unii oameni chiar nu pot să fluiere. Explicația surprinzătoare

Fluieratul este o abilitate care se învață și poate fi exersată la orice vârstă. Foto: Getty Images

Fluieratul pare un gest banal, însă nu este o abilitate pe care o stăpânește toată lumea. Fie că vrei să atragi atenția cuiva, să încurajezi o echipă de pe stadion sau pur și simplu să fredonezi o melodie, pentru unii oameni acest lucru rămâne imposibil, în ciuda încercărilor repetate, potrivit Health Digest.

Deși mulți cred că este o abilitate cu care te naști, cercetările nu susțin această idee. Potrivit specialiștilor, nu există dovezi științifice care să arate că incapacitatea de a fluiera este determinată genetic. Cu alte cuvinte, fluieratul este o abilitate care se învață și poate fi exersată la orice vârstă.

Campionul la fluierat Chris Ullman explică faptul că reușita depinde de trei elemente esențiale: poziția corectă a buzelor, poziția limbii și fluxul de aer. Cea mai răspândită tehnică este cea în care buzele sunt strânse într-un cerc mic, prin care aerul este împins pentru a produce sunetul. Chiar dacă la început nu reușești decât să sufli aer, exercițiul constant poate face diferența.

Există și alte metode de a învăța să fluieri

Dacă tehnica obișnuită nu funcționează, există și alte variante. Unele persoane reușesc să fluiere folosindu-și degetele pentru a dirija aerul, iar altele obțin sunetul inspirând aer în loc să îl expire.

În situațiile în care nicio metodă nu dă rezultate, ar putea exista și o cauză medicală. Specialiștii arată că un rol important îl are mecanismul velofaringian, o structură musculară situată în partea din spate a gâtului, care trebuie să se închidă corespunzător pentru ca fluieratul să fie produs cu ușurință.

Disfuncția acestei zone poate apărea în urma unor intervenții la nivelul polipilor, în cazul persoanelor cu palatoschizis (despicătură de palat), al unor tulburări motorii de vorbire, al unei distanțe mai mari între palat și gât sau din cauza musculaturii slăbite a faringelui. Totuși, nu există dovezi clare că aceste afecțiuni explică în mod direct incapacitatea de a fluiera, ele reprezentând doar o posibilă explicație în anumite cazuri.

În majoritatea situațiilor, însă, nu există un motiv medical sau genetic pentru care cineva nu poate învăța să fluiere. Cel mai probabil este nevoie de răbdare și exercițiu, iar progresul apare treptat. Dacă, totuși, fluieratul nu devine niciodată un talent, există întotdeauna alte modalități de a face muzică, fie cu un fluier, fie cu un instrument muzical.