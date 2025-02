Greșeala pe care probabil o faci când te speli pe dinți: Trebuie sau nu să clătim gura după periaj?

Periajul dentar face parte din rutina zilnică a fiecăruia, dar mulți oameni nu îl fac corect. Foto: Getty Images

Periajul dentar face parte din rutina zilnică a fiecăruia, dar mulți oameni nu îl fac corect. Specialiștii spun că ordinea periajului și aței dentare, utilizarea fluorului și obiceiurile de igienă pot influența semnificativ sănătatea dinților. Află ce greșeli trebuie să eviți pentru un zâmbet sănătos.

Te speli pe dinți de o viață întreagă, dar ești sigur că o faci corect?

Patru elemente sunt esențiale pentru o igienă orală bună: periajul de două ori pe zi cu o pastă de dinți cu fluor, folosirea aței dentare o dată pe zi, o alimentație sănătoasă și vizite regulate la dentist, spune Dr. Matthew Messina, profesor asociat la Ohio State University College of Dentistry și purtător de cuvânt al Asociației Americane de Stomatologie.

Dacă urmezi aceste patru reguli, ești deja pe drumul cel bun, adaugă el.

Sănătatea dentară nu este importantă doar pentru un zâmbet frumos și o respirație proaspătă, ci și pentru prevenirea bolilor gingivale și parodontale, care pot avea impact asupra altor părți ale corpului, explică Dr. Michaela Gibbs, profesor și decan asociat la University of Colorado School of Dental Medicine.

Chiar și mici schimbări în obiceiurile zilnice pot face o diferență semnificativă pentru sănătatea orală, spun experții, potrivit CNN.

Ordinea corectă pentru un periaj eficient

Când vine vorba de periaj, folosirea aței dentare și a apei de gură, scopul este controlarea bacteriilor de pe dinți, explică Messina.

„Trebuie să le îndepărtăm și să reducem sursa lor de hrană”, spune el.

Bacteriile de pe dinți consumă zaharuri și produc acid, care dizolvă smalțul dentar. În timp, acest proces duce la apariția cariilor, dar utilizarea produselor cu fluor și reducerea timpului în care bacteriile au acces la zahăr pot preveni acest lucru.

„Dacă te gândești la ordinea corectă, are logică”, afirmă Gibbs.

Se recomandă să începi cu folosirea aței dentare pentru a îndepărta resturile alimentare dintre dinți, care pot fi eliminate complet în timpul periajului.

„Nu există foarte multe studii științifice pe această temă, dar aceasta este practica general acceptată în domeniu”, adaugă Gibbs.

Mai mult decât atât, periajul și folosirea aței dentare sunt complementare, subliniază Dr. Rocio B. Quinonez, decan asociat la University of North Carolina at Chapel Hill Adams School of Dentistry.

Ața dentară curăță aproximativ 40% din suprafața dinților, în timp ce periajul acoperă restul de 60%.

Clătim sau nu pasta de dinți?

Mulți oameni obișnuiesc să se clătească imediat după periaj, dar acest obicei ar putea diminua eficiența fluorului, explică Gibbs.

În loc să clătești cu apă, este mai bine să scuipi excesul de pastă și să lași reziduurile pe dinți, recomandă Quinonez.

„Cel mai important este să păstrezi fluorul din pastă pe dinți cât mai mult timp după periaj”, spune Gibbs. „Beneficiile fluorului sunt maximizate dacă acesta rămâne pe dinți până la 30 de minute după periaj.”

Dacă te clătești imediat, efectul fluorului este diminuat, avertizează specialiștii.

„Cu cât fluorul rămâne mai mult pe dinți, cu atât este mai eficient”, adaugă Messina. „De aceea, recomand periajul după micul dejun și înainte de culcare, deoarece aceste momente asigură un interval mai mare înainte de a consuma alte alimente care ar putea îndepărta fluorul.”

Dacă vrei să bei apă sau să folosești apă de gură fără fluor, Gibbs sugerează să aștepți puțin după periaj pentru a permite fluorului să acționeze. Totuși, folosirea unei ape de gură cu fluor ca ultim pas al rutinei poate ajuta la întărirea dinților, afirmă Quinonez.

Cel mai important este să ai o rutină zilnică

Mai presus de ordinea exactă a pașilor, cel mai important lucru este să periezi și să folosești ața dentară în mod constant, subliniază Messina.

„Cel mai eficient este modul în care o faci zilnic”, spune el. „Dacă îți lipsește un pas, încearcă să schimbi rutina și vezi ce funcționează mai bine pentru tine.”

O periuță electrică este adesea recomandată, dar și una manuală poate fi eficientă, mai ales dacă prețul este un factor important, explică Gibbs.

Deși irigatoarele bucale pot fi utile, ața dentară rămâne metoda de bază pentru curățarea interdentară, adaugă specialiștii.

Un aliat surprinzător în menținerea sănătății orale este apa simplă, spune Quinonez. Nu apa aromată sau carbogazoasă, ci cea plată.

Pe lângă faptul că ajută la eliminarea resturilor alimentare, apa ajută și la restabilirea echilibrului pH-ului în gură, care poate fi perturbat de consumul de alimente și băuturi. Un pH mai scăzut în gură – chiar și din cauza alimentelor sănătoase, precum fructele și legumele – creează un mediu mai acid, favorizând apariția cariilor.

„Dacă te speli de două ori pe zi, folosești ața dentară o dată pe zi, ai o dietă sănătoasă și mergi la dentist regulat, ești în top 10% la capitolul îngrijirii dentare, fără nicio îndoială. Și asta este complet sub controlul tău”, concluzionează Messina.