Hilary Swank, însărcinată la 52 de ani: Actrița așteaptă al treilea copil cu Philip Schneider, la trei ani după ce a născut gemeni

Actrița americană Hilary Swank însărcinată cu al treilea copil, la 52 de ani, New York, 15 octombrie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Vești bune pentru Hilary Swank. Actrița americană, în vârstă de 52 de ani, este însărcinată și se pregătește să devină mamă pentru a treia oară. Vedeta și soțul său, Philip Schneider, au deja doi copii, gemenii Aya și Ohm, născuți în aprilie 2023, potrivit revistei PEOPLE.

Hilary Swank a făcut anunțul într-un mod inedit, printr-un videoclip publicat pe Instagram, în care apare alături de soțul său și de cei doi copii. Familia dansează pe întuneric, având bețe luminoase prinse de corp, iar actrița își dezvăluie burtica de gravidă, decorată cu un mic bețișor luminos.

Mesajul care însoțește imaginile sugerează că bebelușul va veni pe lume în luna decembrie. „Mulți oameni m-au întrebat ce proiect urmează să fac. Acesta va fi lansat în decembrie”, a scris actrița, făcând o aluzie amuzantă la sarcină.

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Hilary Swank, mamă pentru a treia oară la 52 de ani

Actrița, cunoscută pentru rolurile sale din filme precum „Million Dollar Baby”, a devenit mamă pentru prima dată în aprilie 2023, când i-a adus pe lume pe gemenii Aya și Ohm. Acum, la trei ani de la acel moment, familia se pregătește să primească un nou membru.

Hilary Swank a vorbit deschis despre experiența maternității la o vârstă mai înaintată și despre felul în care aceasta i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

Actrița a explicat că faptul că a devenit mamă mai târziu i-a permis să fie mai prezentă în viața copiilor săi. Cariera sa a ocupat mult timp un loc central în viața ei, iar acum se simte recunoscătoare că poate petrece mai mult timp alături de familie.

„Nu este că nu mi-am dorit copii mai devreme. Au existat multe lucruri care au făcut ca acest lucru să nu se întâmple atunci”, a explicat vedeta, potrivit PEOPLE.

Hilary Swank a mai spus că, în etapa actuală a vieții, poate să își organizeze mai bine timpul și să fie alături de copiii săi într-un mod pe care consideră că nu l-ar fi putut avea în aceeași măsură la 20 sau 30 de ani.

„Am mai multă răbdare”, mărturisește actrița despre maternitate

Hilary Swank consideră că experiența de viață a ajutat-o să devină un părinte mai răbdător și mai pregătit pentru provocările creșterii copiilor. Actrița a mărturisit că anii în care s-a concentrat asupra propriei dezvoltări au contribuit la felul în care își crește acum gemenii.

Vedeta a explicat că, odată cu trecerea timpului, a dobândit mai multă răbdare și o capacitate mai mare de a face față responsabilităților de părinte. De asemenea, a subliniat importanța muncii personale și a înțelegerii propriilor experiențe pentru a evita transmiterea unor tipare nedorite către copii.

Chiar dacă recunoaște că mai are lucruri de învățat, actrița spune că se simte mai bine pregătită să gestioneze dificultățile care pot apărea în viața de familie.

Copiii au învățat-o și să fie mai atentă la momentul prezent. Hilary Swank a povestit că cei mici îi amintesc cât de important este să trăiască fiecare clipă și să nu piardă din vedere lucrurile simple.

O nouă bucurie pentru familia actriței

Într-un interviu acordat publicației PEOPLE cu ocazia Zilei Mamei, Hilary Swank a vorbit despre bucuria de a putea petrece timp cu gemenii săi și despre sentimentul de recunoștință pe care îl are pentru această etapă a vieții.

Actrița a spus că se află într-o poziție privilegiată, deoarece poate fi prezentă în viața copiilor săi și se poate bucura de momentele petrecute împreună cu ei.

Acum, vestea celei de-a treia sarcini aduce o nouă schimbare în familia sa. Deși Hilary Swank își ține, în general, copiii departe de atenția publică, a ales să împărtășească această veste specială cu admiratorii săi printr-un videoclip creativ, în care bucuria familiei este în centrul atenției.