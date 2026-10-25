Iahturile de lux nu vor mai fi doar pentru miliardari. Un investitor vrea să producă unele la 12.000 de euro, mai ieftin ca o mașină

Miliardarul chinez Richard Liu, unul dintre cei mai importanți jucători din comerțul online, a anunțat că vrea să producă și să vândă iahturi de lux la un preț mai mic chiar decât cel al unei mașini obișnuite. FOTO: Getty Images

Miliardarul chinez Richard Liu, unul dintre cei mai importanți jucători din comerțul online, a anunțat că vrea să producă și să vândă iahturi de lux la un preț mai mic chiar decât cel al unei mașini obișnuite.

Proiectul va fi derulat prin noua marcă Sea Expandary, în care Liu a investit personal aproape 700 de milioane de dolari, scrie Novinite.

Recent, compania a semnat un acord-cadru în valoare de cinci miliarde de yuani, adică aproximativ 723 de milioane de dolari, cu două orașe din provincia de coastă Guangdong, din China. Acordul prevede construirea sediului central al companiei, dar și a unor facilități de producție, vânzare și service.

Liu le-a spus jurnaliștilor că, prin Sea Expandary, vrea să facă iahturile "accesibile angajaților obișnuiți și consumatorilor obișnuiți".

Obiectivul declarat este vânzarea unor ambarcațiuni ecologice la prețul de 100.000 de yuani, adică aproximativ 14.469 de dolari (12.400 de euro). Miliardarul nu a explicat însă ce înțelege exact prin "iaht". Termenul desemnează, de regulă, ambarcațiuni de peste 12 metri lungime, cu cabine spațioase, de lux, realizate la comandă, și cu interioare proiectate special. În prezent, un iaht costă cel puțin 500.000 de dolari.

Un preț sub 15.000 de dolari ar însemna că iahtul ar costa mai puțin de o treime din prețul mediu al unei mașini în Statele Unite, care era de 49.191 de dolari în ianuarie, potrivit Kelley Blue Book. Suma este, de asemenea, mult sub prețurile obișnuite pentru acest tip de ambarcațiuni, în condițiile în care chiar și iahturile mai mici pornesc, de regulă, de la 500.000 de dolari. Pe piața americană, cu 15.000 de dolari se poate cumpăra în prezent o barcă de pescuit nouă, de dimensiuni mici, sau o barcă de agrement second-hand de aproximativ șase metri.

Liu a precizat că Sea Expandary va avea propriul director executiv și că el nu se va implica în conducerea de zi cu zi a companiei. Nu a dezvăluit însă cum intenționează compania să reducă atât de mult prețul iahturilor și nici ce caracteristici vor avea ambarcațiunile, notează Kurir.

Potrivit estimărilor, iahtul de 130 de metri al lui Liu, numit Alnanha, valorează aproximativ 450 de milioane de dolari. Acesta a fost construit de șantierul naval german Lürssen și a fost lansat la apă la începutul acestui an. Ambarcațiunea, cunoscută și sub numele de Deep Blue, are opt motoare diesel, iar costurile anuale de întreținere sunt estimate la circa 45 de milioane de dolari.

Deși China asigură peste jumătate din producția mondială de nave, industria iahturilor din această țară este încă relativ mică. Potrivit South China Morning Post, sectorul chinez al iahturilor va genera exporturi de aproximativ 600 de milioane de dolari în 2024. Suma este mult mai mică decât în cazul marilor producători, precum Italia, Țările de Jos și Germania, ale căror ambarcațiuni de lux aduc anual vânzări de câteva miliarde de dolari.

În prezent, Italia deține peste jumătate din piața mondială de producție a iahturilor, prin companii precum Ferretti Group și Sanlorenzo, care construiesc împreună sute de ambarcațiuni de lux în fiecare an.

Richard Liu, cunoscut în China ca Liu Qiangdong, are o avere estimată la 5,5 miliarde de dolari și se numără printre cei mai bogați 800 de oameni din lume. Este fondatorul JD.com, cel mai mare retailer din China după venituri. Compania s-a listat la bursă în 2014, când oferta publică inițială de pe Nasdaq a atras 1,8 miliarde de dolari. În 2020, JD.com s-a listat și la Bursa din Hong Kong, iar în același an divizia de sănătate, JD Health, a fost separată și listată independent, în cea mai mare ofertă publică inițială din Hong Kong din acel an. Divizia de logistică, JD Logistics, a devenit companie publică în Hong Kong în 2021.