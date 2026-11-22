Miley Cyrus s-a căsătorit cu Maxx Morando în Palm Springs, la fosta reşedinţă a lui Frank Sinatra. Cum s-a îmbrăcat mireasa

1 minut de citit Publicat la 12:30 22 Noi 2026 Modificat la 12:30 22 Noi 2026

Miley Cyrus s-a căsătorit cu Maxx Morando în Palm Springs. Sursa foto: Profimedia

Cântăreaţa şi actriţa americană Miley Cyrus s-a căsătorit cu partenerul ei, Maxx Morando, în cadrul unei ceremonii desfăşurate în California, potrivit informaţiilor de presă, citate duminică de PA Media şi dpa, preşuate de Agerpres.

Printre invitaţii la ceremonia privată s-ar fi numărat şi tatăl cântăreţei, Billy Ray Cyrus, şi partenera acestuia, Liz Hurley. Publicaţia The Daily Mail a relatat că evenimentul a avut loc la o reşedinţă din Palm Springs, deţinută în trecut de Frank Sinatra.

Cu această ocazie, Cyrus a purtat o rochie albă, în timp ce invitaţii au respectat un cod vestimentar care a impus ţinute complet negre.

Înainte de relaţia cu Morando, Cyrus a avut, conform relatărilor, relaţii cu starul pop Nick Jonas şi cu cântăreţul Cody Simpson.

?: https://t.co/j7MTVCtFxm #MileyCyrus can buy herself flowers, but this time #MaxxMorando brought the ring. ?? The couple said “I do” in an intimate Palm Springs ceremony on Nov. 21. Swipe to see exclusive photos from the newlyweds’ special day and head to the link for more. ?: Backgrid — People (@people) November 22, 2026

Miley Cyrus, la al doilea mariaj

Miley Cyrus nu este la prima căsătorie. Ea s-a căsătorit în 2018 cu actorul Liam Hemsworth, la câteva luni după ce locuinţa lor din Malibu a fost distrusă de un incendiu de vegetaţie în California.

Cyrus şi Hemsworth s-au despărţit în anul următor, divorţul fiind finalizat în ianuarie 2020.

Cântăreaţa şi actriţa a devenit cunoscută interpretând rolul unei eleve de liceu care are un alter ego de vedetă pop în serialul "Hannah Montana". Regretata artistă de muzică country Dolly Parton, naşa lui Cyrus, a apărut în emisiune în rolul mătuşii Dolly.

După încheierea serialului "Hannah Montana", Cyrus a avut o carieră muzicală de succes, câştigând trei premii Grammy şi un premiu Brit; printre hiturile sale se numără piesele "Wrecking Ball", "Flowers" şi "Party In The USA".

Potrivit Official Charts Company, ea a avut trei single-uri şi două albume care au ajuns pe primul loc în topurile din Regatul Unit.

De-a lungul anilor, Cyrus a interpretat mai multe duete alături de Parton, printre care o versiune a piesei "Wrecking Ball" pentru albumul "Rockstar", lansat de cântăreaţa de muzică country în 2023.