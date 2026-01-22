Imagini spectaculoase cu aurora boreală, filmate din spațiu de un cosmonaut

Cosmonautul Serghei Kud-Sverchkov a filmat aurora boreală, vizibilă pe Terra, după furtuna solară. *Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Getty Images

Un cosmonaut rus a filmat imagini impresionante cu aurora polară deasupra Pământului în timp ce era bordul Stației Spațiale Internaționale, a relatat BBC. Înregistrarea pe care apar jocurile de lumini care au străbatut cerul nopții de luni spre marţi a devenit virală. Aurora boreală, apărută după furtuna solară, a fost vizibilă şi în mai multe zone din România şi zeci de locuitori au reușit să fotografieze fenomenul spectaculos.

Cosmonautul Serghei Kud-Sverchkov a surprins imagini uimitoare cu aurora boreală deasupra Pământului, văzute de la bordul Stației Spațiale Internaționale, potrivit sursei citate.

Nuanţele de verde, roşu aprins şi roz au fost imortalizate în urma celei mai puternice furtuni solare din ultimii peste 20 de ani, au spus oficialii din cadrul Centrului de Predicție a Vremii Spațiale al Serviciului Național de Meteorologie din SUA.

Aurora boreală este provocată de furtuni solare care emit particule încărcate ce se deplasează cu viteză mare și intră în coliziune cu atmosfera Pământului. Aceste ciocniri produc fulgere minuscule care generează panglicile de verde, roz, violet și roșu strălucitor care dansează pe cer.

BBC a mai scris că ultima furtună de radiații solare de o severitate comparabilă cu cea de la începutul acestei săptămâni a fost înregistrată în octombrie 2003.

Specialiștii au subliniat că activitatea solară este cea mai puternică din ultimele decenii. În ultimul an, exploziile solare au trimis spre Pământ valuri de energie care au mutat aurorole mult spre sud.

Luminile Nordului, aşa cum mai este cunoscută aurora boreală, a putut fi observată mai des din România în ultimul an.