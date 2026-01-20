Cea mai puternică furtună geomagnetică din ultimii 23 de ani a „lovit” Pământul. NOAA: Radiațiile solare sunt de nivel S4

Erupții solare. Imagine de arhivă. Sursa foto: Getty Images

O furtună geomagnetică severă cu radiații solare de nivel S4 a „lovit” Pământul, reprezentând cel mai puternic eveniment de acest tip din ultimii peste 20 de ani. Ultima dată când au fost observate niveluri S4 a fost în octombrie 2003.

Evenimentul constă într-un episod semnificativ de particule energetice solare, generate de procese care au loc la sau în apropierea Soarelui, particule care au ajuns în cantități mari în vecinătatea Pământului.

Furtunile de o asemenea intensitate sunt considerate foarte rare.

Conform datelor disponibile, furtuna poate continua timp de mai multe zile, cel puțin la niveluri mai scăzute, de tip S1.

Efectele raportate includ pierderea completă a comunicațiilor HF în regiunile polare, precum și un risc crescut pentru lansările spațiale și pentru operațiunile sateliților. De asemenea, aviația care operează la altitudine mare, în special pe rutele polare, este recomandată să monitorizeze situația.

Informațiile au fost actualizate la data de 19 ianuarie 2026, ora 18:30 UTC, de către Centrul de Predicție a Vremii Spațiale din cadrul Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA), instituție care monitorizează și evaluează condițiile de vreme spațială.

Ce efecte poate avea o furtună geomagnetică puternică asupra oamenilor

Conform studiilor științifice și observațiilor medicale, furtunile geomagnetice nu produc efecte directe dăunătoare asupra sănătății populației generale aflate la sol. Câmpul magnetic al Pământului și atmosfera oferă o protecție eficientă împotriva particulelor energetice provenite de la Soare.

Totuși, cercetările au identificat unele efecte indirecte sau corelații, în special în anumite categorii de persoane sau situații specifice:

Persoanele aflate la altitudini mari (piloți, echipaje de zbor, astronauți) pot fi expuse la niveluri mai ridicate de radiații, motiv pentru care aviația și misiunile spațiale sunt monitorizate atent în timpul furtunilor geomagnetice puternice.

Persoanele cu afecțiuni cardiovasculare sau neurologice pot prezenta, potrivit unor studii statistice, o sensibilitate crescută în perioadele de activitate geomagnetică intensă, manifestată prin variații ale tensiunii arteriale, ritmului cardiac sau stării generale. Aceste efecte sunt însă subtile și nu afectează majoritatea populației.

Tulburări de somn, oboseală sau dureri de cap au fost raportate de unele persoane în timpul furtunilor geomagnetice, însă legătura cauzală este considerată slabă și neconcludentă, fiind influențată de factori individuali și psihologici.

Stres și anxietate pot apărea ca efect indirect, generate de întreruperi ale comunicațiilor, perturbări tehnologice sau de expunerea la informații alarmiste, nu de fenomenul fizic în sine.