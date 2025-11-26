Imagini virale cu șoferi care frânează brusc din cauza unui desen pe șosea. Cum i-a păcălit un influencer

Un influencer brazilian, sătul să vadă cum șoferii circulă cu viteză, a recurs la un truc vizual ca să îi încetinească. A desenat pe șosea un limitator de viteză atât de real, încât mașinile au ajuns să frâneze brusc când ajungeau în zonă, scrie El Pais.

Trucul incredibil de simplu s-a dovedit extrem de eficient.

Influencerul a pictat un limitator de viteză pe asfalt cu vopsea alb-negru. Pentru a-l face să pară real, a curbat liniile, creând o iluzie optică care i-a derutat pe șoferi.

En Brasil, los vecinos han encontrado una forma de frenar a los conductores que van demasiado rápido por sus calles. pic.twitter.com/u0GVjRjlrc — ceciarmy (@ceciarmy) November 5, 2025

După ce a terminat desenul, a înregistrat reacțiile șoferilor la vederea limitatorului de viteză fals. Atât bicicliștii, cât și șoferii frânau imediat. Mulți chiar s-au întors, derutați de iluzia optică care i-a surprins în acel moment.

În prezent, în Spania, depășirea limitei de viteză de 120 km/h cu până la 30 km/h pe autostradă duce la o amendă de 100 de euro.

Cei care depășesc 150 km/h, până la maximum 170 km/h primexc amendă de 300 de euro și pierd două puncte. Amenzile pot crește între 400 și 500 de euro și pierderea a 4 până la 6 puncte, dacă se conduce cu viteză între 171 și 180 km/h sau, respectiv între 181 și 190 km/h.

Conducerea cu o viteză de 191 km/h sau mai mare este considerată o infracțiune foarte gravă, fiind sancționată cu amendă de 600 de euro și o penalizare de 6 puncte. La viteză de 200 km/h sau mai mult se consideră infracțiune împotriva siguranței rutiere și se sancționează conform Codului Penal.