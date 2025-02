Imagini virale dintr-un sat turistic unde s-a pus vată peste tot pentru că a fost prea cald și n-a nins. Autoritățile și-au cerut scuze

Un sat turistic situat în provincia Sichuan, în sud-vestul Chinei, renumit pentru peisajul său hibernal pitoresc, şi-a cerut scuze pentru că a folosit vată şi apă cu săpun pentru a crea zăpadă falsă. Reacţia a venit în urma criticilor primite în mediul online din partea vizitatorilor, devenite virale.

Proiectul Chengdu Snow Village a transmis, într-un mesaj postat pe contul său oficial de pe platforma Wechat la 8 februarie, că în perioada sărbătorilor ocazionate de Anul Nou Chinezesc, la sfârşitul lunii ianuarie, vremea a fost caldă, iar satul de iarnă nu a avut aspectul dorit, scrie Agerpres.

China’s tourism industry is really outdoing itself with its creativity!



Welcome to ‘Snow Village’ in Chengdu- where snow is made of cotton balls, the ground is white sand, and the fake waterfalls flow… with imagination.1/2 @MM81792127@GundamNorthrop@SolomonYue pic.twitter.com/2fZr2ORrLl