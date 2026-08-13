În 2024, și-a deschis propriul muzeu, deși avea doar 9 ani. Acum, e cel mai tânăr curator din lume: „Avem multe minerale, artefacte”

Anderson Taylor, cel mai tânăr curator de muzeu din lume. Sursa foto: Guinness World Records

Nu este neobișnuit ca un copil de 9 ani să fie pasionat de dinozauri, însă este extrem de rar ca cineva atât de tânăr să își fi deschis propriul muzeu dedicat fosilelor și istoriei naturale. Anderson Taylor, acum în vârstă de 11 ani, a primit recent, din partea Guinness World Records, titlul de cel mai tânăr curator de sex masculin al unui muzeu, fiind prima persoană din lume care deține acest record. El a deschis Cambridge Natural History Museum, în Cambridge, Illinois, pe 10 august 2024, când avea doar 9 ani și 340 de zile.

Taylor se gândea la acest muzeu de ani de zile.

„Când aveam în jur de 3 ani, mă uitam la o emisiune despre dinozauri și am decis că vreau să merg să găsesc niște fosile”, povestește el pentru Smithsonian. „Așa că am ieșit în fața casei, pe aleea mea.”

Într-o întorsătură remarcabilă a lucrurilor, el a găsit chiar atunci o fosilă în curtea casei sale, ceea ce i-a alimentat pasiunea pentru paleontologie.

› Vezi galeria foto ‹

La doar 7 ani, Taylor a început să își planifice muzeul

De-a lungul copilăriei, a continuat să adune fosile. Unele proveneau din zona Cambridge, iar altele le-a găsit în timpul unei călătorii în familie în Scoția, unde s-a inspirat de la un mic muzeu asemănător celui pe care avea să îl creeze el. La școală, el și prietenii săi obișnuiau să caute comori în pietrișul de calcar din locul de joacă.

Când avea 7 ani, Taylor a început să își planifice muzeul, concepându-l ca pe un loc în care să își păstreze colecția și să le ofere altora posibilitatea de a învăța despre lumea naturală. O finanțare oferită de oraș, obținută după numeroase prezentări, a contribuit la asigurarea capitalului inițial pentru proiect. O campanie GoFundMe le-a permis lui Taylor și familiei sale să cumpere clădirea.

„Probabil vom ajunge să extindem clădirea spre exterior și să construim o secțiune complet nouă”, spune Taylor. „Planurile se schimbă mereu, așa că, dacă se vor schimba, va trebui să găsim o nouă soluție.”

Situat în centrul orașului Cambridge, muzeul a devenit acum o parte importantă a comunității. Localnicii au oferit sprijin, inclusiv prin donații de artefacte, iar muzeul a atras sute de vizitatori.

„Avem o mulțime de fosile, avem o mulțime de minerale, artefacte ale nativilor americani, câteva animale împăiate și și lucruri mai noi de acest fel”, spune Taylor. „Acum avem în jur de 13 expoziții și primim mereu altele.”

„Este incredibil să afli poveștile unora dintre artefactele pe care le primești”, adaugă Taylor.

Dintre cele aproximativ 1.000 de obiecte din colecție, fosila sa preferată este greu de ales, fiind vorba despre o egalitate între un os de dinozaur opalizat și un femur de mastodont. Una dintre piesele preferate ale vizitatorilor este monstrul Tully, sau Tullimonstrum, fosila oficială a statului Illinois - muzeul are trei exemplare.

„Felul în care vorbește în public este pur și simplu uimitor”

Înainte de apariția Cambridge Natural History Museum, micul oraș din Illinois, cu o populație de aproximativ 2.000 de locuitori, avea câteva obiective istorice și un muzeu al jucăriilor care între timp s-a închis, însă nimic de amploarea muzeului pe care Taylor și l-a imaginat.

Taylor susține, de asemenea, prezentări pentru grupurile de elevi din zonă, atât la muzeul său, cât și în alte locații. Corrina Sprung, vecina familiei Taylor, spune că vizitează în mod regulat muzeul.

„Pasiunea lui este contagioasă”, spune ea. „Felul în care vorbește în public este pur și simplu uimitor pentru mine. Deși este atât de tânăr și atât de bine informat, îi place cu adevărat să se ridice în fața oamenilor și să le împărtășească toate lucrurile pe care le-a învățat…Este ca și cum muzeul lui ar depăși cu mult granițele pereților săi.”

„Îmi place că a adus acest lucru în comunitatea noastră mică”, spune Logan Meier, un localnic din Cambridge care lucrează împreună cu tatăl lui Taylor, John. „Le oferă oamenilor ceva ce pot aștepta cu nerăbdare atunci când este deschis, ceva unde își pot aduce copiii, pentru ca aceștia să învețe poate câte ceva.”