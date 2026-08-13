Antena 3 CNN Life „Trucul vieții mele”: Un skater olimpic a făcut o săritură exact la apogeul eclipsei totale de Soare. Imaginile sunt spectaculoase

„Trucul vieții mele”: Un skater olimpic a făcut o săritură exact la apogeul eclipsei totale de Soare. Imaginile sunt spectaculoase

Mia Lungu
1 minut de citit Publicat la 12:37 13 Aug 2026 Modificat la 12:37 13 Aug 2026
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saritura skateboard danny leon eclipsa totala de soare 12 august 2026
Săritura skateboarderului olimpic spaniol Danny León, la eclipsa totală de Soare din 12 august. Sursa foto: Danny Leon via Facebook

Skateboarderul olimpic spaniol Danny León a transformat eclipsa totală de Soare din 12 august într-un moment spectaculos, reușind să își sincronizeze unul dintre cele mai spectaculoase trucuri cu trecerea Lunii prin fața Soarelui.

Sportivul a executat un salt pe skateboard chiar în momentul în care eclipsa avea loc, iar imaginile surprinse în timpul cascadoriei au devenit rapid virale pe rețelele sociale.

León a publicat astăzi, 13 august, imaginile și a descris momentul drept „trucul vieții mele”.

„Nu există doi fără trei. Mai întâi Soarele, apoi Luna, iar astăzi facem istorie cu această eclipsă. Mulțumesc întregii echipe pentru că a făcut posibil acest lucru. Mâine vă vom povesti întreaga istorie”, a scris skateboarderul pe rețelele sociale.

Momentul a fost pregătit astfel încât saltul lui León să coincidă cu poziționarea Lunii în fața Soarelui, creând o imagine spectaculoasă în care sportivul apare în aer pe skateboard, cu eclipsa pe fundal.

Sportivul spaniol, cunoscut pentru stilul său spectaculos pe skateboard, a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde skateboardul și-a făcut debutul olimpic. De această dată, însă, scena nu a fost un parc de skateboarding, ci cerul întunecat de fenomenul astronomic.

Eclipsa de Soare din 12 august 2026 a fost unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului, iar imaginile realizate de Danny León au adăugat o perspectivă neobișnuită asupra fenomenului.

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Etichete: eclipsa de soare skateboard olimpici fenomen astronomic eclipsă totală de soare

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