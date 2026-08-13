O femeie care a cumpărat dintr-un second-hand o rochie cu „ceva mărunțiș” a rămas mută de uimire când i-a văzut, mai târziu, eticheta

3 minute de citit Publicat la 10:52 13 Aug 2026 Modificat la 12:10 13 Aug 2026

Ruth Kornatz, din SUA, a plătit doar 14,99 dolari pentru o rochie portocalie despre care a aflat ulterior că valora aproape 5.000 de dolari FOTO: Instagram/ @ruthkornatz

O femeie a făcut o descoperire spectaculoasă într-un magazin second-hand, în care intrase din întâmplare, ca să vădă dacă găsește ceva util. I-a atras atenția o rochie pentru care a plătit „ceva mărunțiș” și a avut o surpriză uriașă când i-a văzut eticheta.

Ruth Kornatz, din SUA, a plătit doar 14,99 dolari pentru o rochie portocalie, decorată cu fluturi, fără să bănuiască nicio clipă că piesa poartă semnătura unui designer de renume și fusese vândută inițial cu aproape 5.000 de dolari.

Kornatz, mamă a doi copii, spune că pasiunea pentru cumpărăturile la mâna a doua i-a fost transmisă de mama sa.

„Am crescut cumpărând lucruri din magazine second-hand, pentru că asta făcea mama mea”, a povestit femeia pentru Newsweek. „M-a învățat bucuria căutării, dar și faptul că achizițiile la mâna a doua pot fi o alegere inteligentă. Înveți repede că ceea ce pentru cineva este gunoi poate deveni comoară pentru altcineva”.

Pasiunea pentru astfel de cumpărături a devenit, între timp, o obișnuință pentru întreaga familie. Kornatz spune că locuiește într-o zonă cu numeroase magazine second-hand și consignații și că și-a încurajat copiii să caute chilipiruri. Aceștia găsesc adesea jucării și cărți interesante.

Rochia care i-a atras atenția

Experiența acumulată de-a lungul anilor avea să-i fie de folos în ziua în care a intrat într-un second-hand din apropierea casei.

Printre hainele care tocmai fuseseră scoase la vânzare, Kornatz a remarcat o rochie neobișnuită. Culoarea portocalie și imprimeul cu fluturi i-au atras imediat atenția.

„Pur și simplu s-a întâmplat să fiu în locul potrivit la momentul potrivit și am observat fluturii”, a spus ea.

Femeia a scos rochia de pe suport și s-a uitat la etichetă. Inițial, a crezut că este vorba despre un costum și s-a gândit imediat la fiica ei.

Apoi a văzut numele designerului.

De la 14,99 dolari la aproape 5.000

Eticheta purta numele Carolina Herrera, una dintre cele mai cunoscute creatoare de modă din industria internațională. Designerul venezuelano-american a devenit celebru inclusiv pentru ținutele purtate de mai multe prime doamne ale Statelor Unite și de numeroase personalități publice.

Kornatz a făcut rapid o căutare pe Google, însă ceea ce a descoperit a depășit cu mult așteptările sale. Rochia avea un preț inițial de 4.900 de dolari, iar ea a dat în second-hand 14,99 dolari.

„Nu-mi venea să cred”, a mărturisit femeia.

Și surpriza nu s-a oprit aici. În urma verificărilor, Kornatz a aflat că rochia făcea parte din colecția Resort 2025, ceea ce înseamnă că nu era nici măcar o piesă veche sau ieșită de mult din tendințe.

Cum a ajuns o astfel de rochie într-un magazin second-hand?

Descoperirea ridică, inevitabil, o întrebare: cum a ajuns o rochie de aproape 5.000 de dolari pe rafturile unui magazin second-hand, cu un preț de numai 15 dolari?

Kornatz are mai multe ipoteze.

Poate că rochia a fost primită cadou de cineva căruia nu i-a plăcut. Sau poate că proprietara a purtat-o o singură dată și apoi a decis să renunțe la ea.

După ce a publicat povestea pe contul ei de Instagram, @ruthkornatz, urmăritorii au venit și ei cu propriile teorii.

Unii au sugerat că rochia ar fi putut avea legătură cu o despărțire, poate că fusese cumpărată de un iubit sau de un soț, iar relația s-a încheiat înainte ca piesa să fie purtată prea mult.

Acum, Kornatz se află în fața unei dileme plăcute, să păstreze rochia sau să profite de valoarea ei pe piața de revânzare.

Femeia spune că este tentată să o păstreze pentru fiica ei.

„Este o piesă atât de unică, încât mi-ar plăcea să i-o las fiicei mele într-o bună zi”, a declarat ea.

O altă variantă ar fi să o ajusteze pentru a-i veni mai bine. Iar vânzarea nu este exclusă.

Deocamdată, însă, Kornatz se bucură pur și simplu de descoperirea făcută. „Poate o voi vinde! Pentru moment, mă simt incredibil de norocoasă să o am. Copilul din mine radiază de bucurie”.