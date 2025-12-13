Începe Hanuka 2025. Ce semnificație are Sărbătoarea Luminii și care sunt tradițiile

În fiecare seară de Hanuka, se aprinde câte o lumânare în candelabrul special numit menorah. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

În 2025, Hanuka va începe pe 14 decembrie la apusul soarelui și se va încheia pe 22 decembrie, la apus. Sărbătoarea Luminii, cunoscută și sub numele de Chanukah, celebrează victoria de acum aproximativ 2.000 de ani a macabeilor asupra monarhiei seleucide din Siria, care încerca să distrugă religia evreiască şi să elenizeze popoarele de sub dominaţia sa, potrivit Agerpres.

Hanuka începe pe 14 decembrie 2025

Hanuka începe în ajunul celei de-a 25-a zile a lunii evreiești Kislev și durează opt zile. Data de început variază de la un an la altul în calendarul occidental, dar se încadrează de obicei între sfârșitul lunii noiembrie și sfârșitul lunii decembrie.

În 2025, sărbătoarea începe pe 14 decembrie la apus și se va încheia pe 22 decembrie, la apus. În fiecare seară de Hanuka, se aprinde câte o lumânare în candelabrul special numit menorah sau hanukkiyah.

Lumânările se aprind cu o lumânare separată, Shamash, care se aprinde prima și folosește apoi pentru a aprinde celelalte lumânări, potrivit CNN.

Ce semnificație are Hanuka

Hanuka, care înseamnă în ebraică „dedicare”, comemorează victoria macabeilor asupra seleucizilor și re-dedicarea celui de-al Doilea Templu din Ierusalim, în jurul anului 165 î.Hr. Aceasta re-dedicare a fost necesară deoarece regele seleucid Antioh IV Epifanes profanase Templul prin amplasarea unui altar dedicat lui Zeus.

Unul dintre cele mai cunoscute miracole asociate sărbătorii este acela că, deși macabeii au găsit doar suficient ulei pentru a aprinde Templul o singură noapte, lumina a durat opt zile, până la sosirea unui nou ulei sfințit. De aceea, lumânările se aprind câte una în fiecare seară, până ce în ultima zi sunt toate opt aprinse.

Tradiții de Sărbătoarea evreiască a Luminii

Hanuka a căpătat o importanță mai mare în ultima vreme, fiind considerată pentru mulți evrei din Diaspora un substitut al Crăciunului. În fiecare zi, copiilor li se oferă cadouri precum bănuți, dulciuri, alune sau nuci, obicei influențat de tradiția lui Moș Crăciun.

Un simbol al sărbătorii este dreidel-ul, un joc cu un top cu patru fețe. În perioada înaintea revoltei macabeilor, evreilor le era interzis să studieze Torah sub dominația lui Antioh IV Epifanes, așa că se prefăceau că se joacă cu topuri.

De asemenea, mâncărurile tradiționale, precum latkes (clătite din cartofi prăjite în ulei), amintesc de miraculosul ulei care a ars timp de opt zile, integrând astfel memoria macabeilor în sărbătoare.