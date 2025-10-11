INTERVIU. Yusuf Dikeç, turcul viral care a cucerit planeta cu mâna în buzunar: „De România mă leagă un moment de cotitură în viața mea”

A devenit viral fără să-și propună. Prima dată la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, apoi din nou zilele trecute. Turcul Yusuf Dikeç a cucerit lumea printr-o atitudine care pare desprinsă dintr-un film japonez: calm absolut, precizie, eleganță. Cu o mână în buzunar, fără niciun semn de încordare, a transformat disciplina într-o formă de artă.

› Vezi galeria foto ‹

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena3.ro, sportivul povestește despre cum și-a construit stăpânirea de sine, despre respectul pentru România – țară unde a concurat în 2005 – și despre ce înseamnă excelența autentică.

La final, Yusuf Dikeç a transmis și un scurt mesaj video în limba turcă, dedicat românilor care îl admiră, mulțumindu-le pentru prietenie și căldura cu care îl susțin.

„Transmit poporului frate din România cele mai calde și sincere sentimente din frumoasa mea țară, Turcia. În 2005 am fost vicecampion al Balcanilor. România are un loc special în inima mea. Trimit tuturor dragostea și respectul meu sincer. La revedere”, a declarat acesta, în videoul pe care ni l-a trimis.

Calm construit în ani de disciplină

Reporter: Ați devenit o senzație virală la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 și din nou la Campionatul European de la Istanbul, prin stilul dumneavoastră calm și aparent fără efort. Cum ați dobândit o asemenea stăpânire de sine în momente de presiune?

Yusuf Dikeç: Nu m-am născut cu acest calm, ci l-am construit în ani de disciplină. Experiența mea militară m-a învățat să-mi controlez respirația, bătăile inimii și să reduc la tăcere zgomotul din jur. Când sunt pe linia de tragere, nu mai există nimic în afară de țintă. Nu aud publicul, nu văd camerele: există doar concentrarea.

Reporter: Mulți oameni au impresia că postura relaxată - cu o mână în buzunar – este un simbol al încrederii în sine. Este un gest natural sau un obicei pe care l-ați format în timp?

Yusuf Dikeç: Este complet natural. Așa mă simt cel mai confortabil. Cu cât corpul este mai relaxat, cu atât reacția devine mai precisă. Pentru mine, faptul că țin o mână în buzunar îmi menține echilibrul și elimină tensiunea inutilă. Mă ajută să rămân concentrat.

Prietenii i-au spus că imaginile cu el au devenit virale

Reporter: Cum v-ați simțit când imaginile dumneavoastră au devenit virale în toată lumea după Olimpiadă?

Yusuf Dikeç: Sincer, am aflat mai târziu. Un prieten mi-a spus: „Ești peste tot!”, și abia atunci am realizat. Familia mea a fost, desigur, mândră, dar a doua zi m-am întors la antrenamente: aceeași rutină, aceeași concentrare. Pentru mine nu contează clipul viral, ci munca și disciplina care au dus la acel moment.

„Mintea iubește repetiția”

Reporter: Cum arată o zi obișnuită de antrenament pentru dumneavoastră? Aveți vreun ritual înainte de o competiție?

Yusuf Dikeç: Mă antrenez în fiecare zi la aceeași oră. Rutina îmi dă încredere. Mintea iubește repetiția. Înainte de competiții, prefer liniștea, fără muzică, fără telefoane. Vizualizez ținta și îmi spun un singur lucru: „Totul este pregătit: doar execută”.

„Amintirea României îmi este foarte dragă”

Reporter: Mulți români vă admiră și simt o legătură culturală cu Turcia. Ați vizitat vreodată România sau ați întâlnit sportivi români?

Yusuf Dikeç: Da, am participat la Campionatul Balcanic din România, în 2005, unde am terminat pe locul al doilea. A fost un moment important, de cotitură în cariera mea. De atunci, am legat prietenii cu mulți sportivi români. Culturile noastre seamănă mult: suntem respectuoși, calzi și determinați. Amintirea României îmi este foarte dragă.

Reporter: Dacă ați putea transmite un mesaj tinerilor din România și din întreaga lume care visează să atingă excelența, care ar fi acela?

Yusuf Dikeç: Indiferent de domeniul în care te afli, consecvența este cel mai mare talent al tău. Fă un pas în fiecare zi, chiar și mic. Răbdarea, la momentul potrivit, este mai puternică decât orice altceva. Crede în propriul tău drum; nu încerca să-i imiți pe alții. Adevăratul succes se naște din perseverența tăcută.

Dikeç, în vârstă de 52 de ani, este subofițer pensionat al Jandarmeriei din Turcia. Recent, la Campionatul European de la Istanbul, acesta a obținut aurul la proba de pistol cu aer comprimat, alături de coechipierul său, Mustafa Inan, după ce Turcia a învins Germania în finală.

La Jocurile Olimpice de la Paris 2024, Yusuf Dikec a scris istorie pentru sportul turcesc, câștigând medalia de argint la proba de 10 metri pistol cu aer comprimat mixt, alături de coechipiera sa Şevval İlayda Tarhan. A fost primul podium olimpic al Turciei la tir și, totodată, Dikeç a înregistrat și recordul de cel mai vârstnic medaliat olimpic al țării.