„Cel mai relaxat om din poligon” a devenit din nou viral. Yusuf Dikec a luat aur la tir cu pistolul la Campionatul European

Yusuf Dikec a obținut aurul la proba de tir cu pistolul. sursa foto: Hepta

Legenda turcă a tirului, Yusuf Dikec, a devenit din nou viral după ce a cucerit medalia de aur la competiția European Champions League, desfășurată la Istanbul. Cunoscut pentru stilul său degajat și atitudinea calmă, Dikec a atras din nou atenția lumii întregi prin prestația sa fără efort, la fel ca în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, scrie Olympics.

?? Yusuf Dikec from Turkey winning gold medal at European Championships 2025, he does it again very casually

pic.twitter.com/GplhORFv6S — World of Statistics (@stats_feed) October 5, 2025

În vârstă de 52 de ani, Dikec a obținut aurul la proba de pistol cu aer comprimat, alături de coechipierul său Mustafa Inan, după ce Turcia a învins Germania în finală.

Imaginile cu sportivul turc — purtând ochelarii săi caracteristici, un tricou alb simplu și cu o mână relaxată în buzunar — au devenit virale pe rețelele sociale, amintind de momentul care l-a făcut celebru la Paris.

„A-mi reprezenta țara în fața propriilor suporteri, la un turneu organizat pentru prima dată la Istanbul, este o mare onoare. Faptul că am câștigat aurul aici mă face extrem de fericit”, a declarat Dikec.

La Jocurile Olimpice de la Paris 2024, Yusuf Dikec a scris istorie pentru sportul turcesc, câștigând medalia de argint la proba de 10 metri pistol cu aer comprimat mixt, alături de coechipiera sa Şevval İlayda Tarhan — primul podium olimpic al Turciei la tir și, totodată, recordul de cel mai vârstnic medaliat olimpic al țării.

Următoarea apariție a sa va fi la Campionatul Mondial de Tir ISSF (pistol și pușcă), care se va desfășura între 6 și 18 noiembrie, la Cairo, Egipt.

Calm, concentrat și carismatic, Yusuf Dikec pare să își fi făcut din relaxare o armă secretă. „Cel mai calm om de pe poligon” țintește din nou aurul.