La 99 de ani, David Attenborough a devenit cel mai în vârstă câştigător al unui premiu Emmy, pentru un documentar pe Netflix. FOTO Getty Images

David Attenborough, în vârstă de 99 de ani, a stabilit un nou record ca cel mai în vârstă câștigător al unui premiu Daytime Emmy, scrie BBC. El a primit distincția pentru documentarul Netflix „Secret Lives of Orangutans”.

David Attenborough a câștigat trofeul la categoria „cea mai bună personalitate TV – program non-zilnic”, pentru producția difuzată pe Netflix, care urmărește viața unei comunități de urangutani din jungla Sumatrei, Indonezia. Filmul a obținut încă două premii în cadrul galei.

Attenborough a depășit recordul deținut anterior de actorul Dick Van Dyke, care avea 98 de ani atunci când a câștigat, în 2024, premiul pentru cel mai bun rol într-un serial dramatic de zi.

A 52-a ediție a premiilor Daytime Emmy a avut loc vineri, la Pasadena, în California. Attenborough, aflat la doar opt luni distanță de împlinirea vârstei de 100 de ani, nu a fost prezent la ceremonie.

Documentarul ”Secret Lives of Orangutans” a mai fost premiat pentru „cea mai bună muzică și compoziție” și pentru „cea mai bună echipă de regie a unui program non-ficțional filmat cu o singură cameră”.

Scriitor, realizator și naturalist, David Attenborough are o carieră de peste șapte decenii, timp în care vocea lui a devenit legendară pentru documentarele de istorie naturală în Marea Britanie și în întreaga lume anglofonă. Printre programele sale celebre se numără Life on Earth, The Private Life of Plants și The Blue Planet. De-a lungul timpului, peste 40 de specii de plante și animale au primit nume inspirate de el.

La începutul acestui an, Attenborough a lansat în cinematografe documentarul Ocean, pe care l-a descris drept unul dintre cele mai importante proiecte ale carierei sale, exprimându-și convingerea că filmul poate contribui decisiv la protejarea biodiversității și la combaterea schimbărilor climatice.

Printre ceilalți laureați ai galei de vineri s-au numărat serialul de lungă durată General Hospital, desemnat cel mai bun serial dramatic de zi, precum și actrița și prezentatoarea Drew Barrymore, premiată pentru cel mai bun prezentator al unei emisiuni de talk-show de zi.