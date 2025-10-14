„A tot continuat să crească”. Cum e viața cu un câine de 82 de kilograme care e mare cât un ponei

Urechi pufoase, lăbuțe mici și ochi adorabili. Alegerea unui cățel Alaskan Malamute nu a fost deloc dificilă pentru Amy Sharp. Dar pe măsură ce prietenul ei patruped a crescut rapid în dimensiune, și responsabilitățile au crescut la fel de mult. „Nu ne-am gândit că va ajunge atât de mare”, spune Amy, râzând.

Mal are cinci ani și a ajuns la maturitate, cântărind 82 de kg. Are o dimensiune asemănătoare unui ponei Shetland, dar câinii mari au fost întotdeauna parte din viața lui Amy, în vârstă de 27 de ani. Când husky-ul de 13 ani al familiei a murit, aceștia au decis să adopte un cățel Alaskan Malamute, o rasă folosită inițial ca câini de sanie, apreciați pentru rezistența și forța lor, scrie BBC.

Totuși, Mal duce o viață mult mai ușoară decât aceea pentru care a fost inițial crescut. Amy, din Bourne, spune că forța câinelui său poate fi totuși observată destul de frecvent, mai ales atunci când îl plimbă.

„Întotdeauna sunt întrebată, cine pe cine plimbă?” spune ea. „Primim multe priviri curioase, iar dacă cineva trece cu mașina, poți să îți dai seama din privirile lor că sunt ca: ce se întâmplă acolo?”

Alaska Malamute își trage numele de la o trib de Inuiți care s-au stabilit de-a lungul țărmurilor Kotzebue Sound din Alaska de Nord-Vest, conform American Kennel Club. PDSA spune că acești câini cresc de obicei între 34-39 de kg. Amy spune că „nu a observat cu adevărat” cât de mare a crescut câinele ei până când acesta a început să iasă rapid din ham. „A continuat să crească tot mai mult”, spune ea.

Una dintre provocări a fost găsirea cuiva care să îi îngrijească blana lui Mal. Recent, a fost nevoită să facă un apel pe rețelele sociale pentru a cere ajutor în perierea acestuia. Postarea a primit sute de aprecieri și comentarii de la oameni care se minunau de dimensiunea lui Mal și care doreau să ajute.

Mai târziu, în timp ce aștepta o programare la salon, cineva a întrebat-o dacă a văzut postarea despre „câinele mare de pe Facebook”. „Am spus: el este al meu!” râde Amy.

Apelul ei a avut succes și a găsit rapid un frizer dispus să lucreze cu Mal, pur și simplu din cauza rasei acestuia.

Potrivit lui Joan Sheehan de la The Alaskan Malamute Club of the UK, acești câini sunt considerați „versiunea 4x4” a câinilor arctici, deoarece sunt folosiți pentru a trage greutăți mari pe distanțe lungi. Deși Sheehan a descris rasa ca „impresionantă”, ea a avertizat că deținerea unuia vine cu provocări.

„Trebuie să ai o forță mentală și fizică [și] să fii conștient că dacă îți dorești un câine frumos și pufos, trebuie să fii pregătit să lucrezi cu blana lui”, spune Sheehan. „Pentru că vei trăi cu ea în pat, în mâncare, pe haine și în toate locurile posibile.”

Amy a experimentat personal forța și încăpățânarea lui Mal de nenumărate ori. Adesea acesta se așează în timpul plimbărilor și refuză să intre în casă. „Nu îl poți mișca, așa că vecinii ies afară și încearcă să-l facă să se miște”, spune Amy. „El doar stă acolo și spune, nu sunt gata să mă întorc încă acasă.”

Deși poate fi „foarte zgomotos” cu „protestele sale”, Amy nu regreta alegerea câinelui său. Ea încurajează oamenii să cerceteze înainte de a adopta o rasă mare, dar spune că viața ei s-a întrepătruns cu cea a prietenului ei pufos. „Este un uriaș blând. Este lumea lui Mal și noi toți trăim în ea.”