Aceste maimuțe își pot da seama când oamenii nu știu ceva, arată un nou studiu: „Înțelege când cineva este ignorant”

Mascul adolescent Bonobo, în sanctuarul Lola Ya Bonobo, Republica Democrată Congo. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Unele maimuțe mari își dau seama când un partener uman nu știe ceva și sunt capabile să le comunice informații pentru a-și schimba comportamentul, arată un nou studiu, potrivit CNN.

Cercetătorii de la Universitatea Johns Hopkins care au studiat bonobo au descoperit că aceștia ar arăta cu degetul unde sunt ascunse bunătățile dacă ar vedea că partenerul lor uman nu știe unde sunt, potrivit unei declarații a universității, publicată luni.

Lucrând cu trei bonobo masculi, coautorul studiului, Luke Townrow, doctorand la Johns Hopkins, stătea la masă vizavi de unul dintre animale, în timp ce o altă persoană plasa o recompensă sub una dintre cele trei cupe.

În unele cazuri, Townrow avea voie să vadă sub ce pahar se afla răsfățul, iar bonobo aștepta ca el să îi dea mâncarea.

În alte cazuri, Townrow nu putea vedea unde se afla răsfățul, iar bonobo-ul îi arăta cupa potrivită pentru a-l ajuta să găsească mâncarea.

„Una dintre cele mai clare dovezi că o primată non-umană înțelege când altcineva este ignorant”

„Experimentul aparent simplu care a demonstrat pentru prima dată că maimuțele vor comunica informații necunoscute în numele muncii în echipă”, se arată în declarație.

Iar coautorul studiului, Chris Krupenye, profesor asistent Johns Hopkins de științe psihologice și ale creierului, a declarat pentru CNN că studiul „este una dintre cele mai clare dovezi că o primată non-umană înțelege când altcineva este ignorant”.

Această capacitate de a intui lacunele în cunoștințele altora este cunoscută sub numele de teoria minții.

„Ca oameni, avem teoria minții, capacitatea de a ne gândi la perspectivele altora”, a declarat Krupenye marți pentru CNN.

„Este o caracteristică crucială a psihologiei umane”, a adăugat el, explicând că ne permite să cooperăm unii cu alții și să îi învățăm pe oameni lucruri pe care înțelegem că nu le știu.

„Maimuțele vor comunica cu un partener pentru a-și schimba comportamentul”

Teoria minții a fost considerată până acum exclusivă pentru oameni, dar studiul arată că bonobo împărtășesc această capacitate.

„Dovezile pe care le avem sunt un bun indiciu că ei chiar au teoria minții”, a declarat Krupenye, explicând că studiul se bazează pe cercetările anterioare privind teoria minții la cimpanzei.

În continuare, echipa intenționează să exploreze motivațiile bonobo pentru schimbul de informații și modul în care gândesc despre mințile altor indivizi.

„Ceea ce am arătat aici este că maimuțele vor comunica cu un partener pentru a-și schimba comportamentul”, a spus Townrow în declarație, «dar o întrebare cheie deschisă pentru cercetări ulterioare este dacă maimuțele indică, de asemenea, să schimbe starea mentală a partenerului lor sau convingerile acestuia».

Krupenye a declarat pentru CNN că speră că studiul va ajuta la creșterea gradului de conștientizare în jurul bonobo, o specie pe cale de dispariție care se găsește exclusiv în Republica Democrată Congo.

„Acest tip de muncă ne arată cât de bogate sunt viețile lor sociale”, a spus el.

„Își ajustează comportamentul pe baza stării de cunoaștere a unui om”

Alexander Piel, antropolog biolog la University College London, care nu a fost implicat în cercetare, a declarat pentru CNN că studiul este informativ și „oferă dovezi convingătoare că acești 3 indivizi își ajustează comportamentul pe baza stării de cunoaștere a unui om”.

Cu toate acestea, el a subliniat faptul că studiul a implicat doar trei bonobo, care trăiesc în captivitate și comunicau cu un om, ceea ce nu ar fi obișnuit în sălbăticie.

Cu toate acestea, Piel a spus că „aceste probleme nu pun sub nicio formă la îndoială importanța studiului”.

„Rezultatele oferă o altă privire în mintea celor mai apropiate rude ale noastre, o reflectare din ce în ce mai asemănătoare oglinzii a propriilor noastre facultăți cognitive”, a declarat Piel miercuri pentru CNN.

Studiul este publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.