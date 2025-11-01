Animalul care bea bere pentru sănătate. În unele cazuri se recomandă chiar una pe zi

2 minute de citit Publicat la 16:00 01 Noi 2025 Modificat la 16:00 01 Noi 2025

Berea este oferită cailor care suferă de anhidroză, o afecțiune gravă în care animalul nu mai poate transpira. Foto: Hepta

Da, ai citit bine, există animale care pot bea bere și pentru care este chiar benefică. De fapt, pentru mulți crescători și antrenori de cai, acest obicei are o istorie lungă. Pentru unii este o „metodă tradițională” de tratament, pentru alții un gest de răsfăț oferit prietenului lor patruped după o zi grea de muncă. Iar medicii veterinari spun că, în cantități moderate, berea nu dăunează și chiar ar putea aduce unele beneficii surprinzătoare, scrie petmd.com.

De ce primesc unii cai bere

Motivațiile diferă — unii proprietari o oferă pentru hidratare, alții o văd ca supliment alimentar sau tratamente tradiționale pentru unele afecțiuni ușoare. Printre motivele cel mai des invocate se numără:

suplimentarea cu vitamine B,

efectul digestiv ușor,

recuperarea după efort fizic intens,

sau pur și simplu răsfățul de după competiție.

Vitamine, drojdie și orz – ingredientele care „ajută”

Berea este bogată în vitaminele din complexul B, care sprijină metabolismul și ajută la menținerea unui păr lucios și a unei piei sănătoase. De asemenea, drojdia folosită în fermentație este utilizată și în probioticele pentru cai, pentru a menține echilibrul florei intestinale.

Totuși, majoritatea berilor comerciale sunt filtrate și pasteurizate, ceea ce înseamnă că drojdia activă nu mai este prezentă. Prin urmare, efectul probiotic este mai mult teoretic.

Caii mai apreciază și gustul dulce-amărui dat de orz și hamei, iar unii proprietari adaugă puțină bere în găleata cu apă pentru a-i stimula să bea mai mult.

Berea, un bun tratament pentru un cal bolnav

În unele cazuri, berea este oferită cailor care suferă de anhidroză, o afecțiune gravă în care animalul nu mai poate transpira — fenomen întâlnit în special în zonele calde și umede. Lipsa transpirației poate duce la insolație sau colaps termic, iar în lipsa unui tratament eficient, unii crescători recurg la „metoda berii”.

Deși unii cai par să revină la normal după câteva zile de „tratament”, nu există dovezi științifice care să demonstreze că berea are efect real asupra acestei afecțiuni. Totuși, pentru că nu există riscuri majore, mulți veterinari acceptă ca metoda să fie testată, cu moderație.

Câtă bere poate bea un cal

Specialiștii recomandă cel mult o bere pe zi, sau chiar una-două pe săptămână. Depășirea acestei cantități ar putea duce la tulburări digestive sau creștere în greutate.

De asemenea, pentru caii de competiție, e bine ca proprietarii să se informeze dacă berea poate afecta rezultatele testelor antidoping (deși o bere pe zi, în mod normal, nu o face).

O tradiție de la cursele de cai

Obiceiul de a oferi bere cailor provine în special din lumea hipodromurilor, unde caii de curse primeau adesea un pahar de bere după competiție, ca răsplată. Berea conține carbohidrați, fier și vitamine care pot susține refacerea musculară — un motiv în plus pentru ca mulți antrenori să o considere un „supliment de performanță” natural.

Ce tip de bere este potrivită pentru cai

Caii pot consuma aproape orice tip de bere, dar berile negre, nefiltrate și nepasteurizate, sunt preferate pentru conținutul mai mare de drojdii active și vitamine. Berile light sunt mai puțin nutritive și, de regulă, nu sunt recomandate.

Berea se poate turna direct în hrană, amestecată cu apă sau oferită separat într-o găleată curată — cu condiția ca animalul să aibă permanent la dispoziție și apă proaspătă.