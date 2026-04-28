Balena eșuată pe coastele Germaniei a fost salvată: „Timmy” a fost urcată într-o barjă care o duce în Marea Nordului

I.C.
<1 minut de citit Publicat la 17:56 28 Apr 2026 Modificat la 18:05 28 Apr 2026
profimedia-1094981485
Balena eșuată pe coastele Germaniei a fost salvată. Foto: Profimedia Images

Balena cu cocoaşă care a eşuat la sfârşitul lunii martie pe coastele Germaniei de la Marea Baltică, numită "Timmy" de presa germană, a fost plasată cu succes, marţi, în interiorul unei ambarcaţiuni care o va transporta spre libertate.

Mamiferul marin a fost mutat într-o aşa-numită barjă, după ce voluntarii l-au tras în acea direcţie cu ajutorul unor curele, scrie DPA, preluată de Agerpres. Imaginile cu operațiunea de salvare au fost transmise live pe internet.

Barja în cauză este un fel de rezervor plutitor mobil, utilizat de obicei pentru transportul navelor.

Balena urmează să fie transportată de acum spre Marea Nordului, într-o călătorie care se estimează că va dura câteva zile. 

