Balena cu cocoașă eșuată pe coasta baltică a Germaniei de trei săptămâni a început să înoate

O balenă cu cocoaşă eşuată de trei săptămâni pe coasta Germaniei de la Marea Baltică a început să înoate şi să se îndrepte spre larg din proprie iniţiativă, luni dimineaţă, ajutată de creşterea nivelului apei şi de intensificarea vântului, transmite agenţia DPA, potrivit Agerpres.

Balena cu cocoaşă de sex masculin, numită Timmy, a eşuat în Golful Wismar la 31 martie, după ce a rămăs blocată de mai multe ori în săptămânile precedente în diferite zone de pe coasta Mării Baltice. Mamiferul marin este ghidat în prezent de bărci de salvare către larg.

Echipele de salvatori nu excluseseră anterior posibilitatea ca balena de aproximativ 12 metri să se poată elibera în cele din urmă din proprie iniţiativă, după ce duminică dimineaţă a dat dovadă de „reacţii excelente” şi de multă energie.

„Mai multe ambarcaţiuni ale asociaţiei germane pentru intervenţii de salvare DLRG erau în aşteptare pentru a ghida balena spre Marea Nordului şi apoi către Oceanul Atlantic”, a declarat avocata Constanze von der Meden din cadrul acestei iniţiative.

Potrivit planului iniţial, o prelată ataşată între pontoane plutitoare trebuia să fie trecută pe sub balenă, animalul urmând să fie ridicat din zona în care a rămas blocat şi mutat în Marea Nordului.

Autorităţile din regiunea nord-estică Mecklenburg - Pomerania Inferioară au autorizat miercuri această misiune privată de salvare de ultimă oră, după ce mai multe tentative ale echipelor de salvare susţinute de guvern au eşuat, iar speranţele pentru supravieţuirea cetaceului au început să scadă.

Printre cei aflaţi în spatele celei mai recente iniţiative se numără omul de afaceri Walter Gunz, cofondator al MediaMarkt, un popular lanţ de magazine de electronice de larg consum.

Povestea eliberării lui Timmy a atras o atenţie masivă din partea presei germane, mai multe instituţii media difuzând non-stop imagini video în direct cu balena, notează DPA.